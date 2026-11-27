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Madrid, 27 nov (EFE).- Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, destacó la trayectoria del piloto español de motociclismo Marc Márquez, que este viernes anunció su retirada días después de proclamarse por décima vez campeón del mundo, y le dio las gracias por su talento, entrega, dedicación "y muy especialmente, por demostrarnos que no existen los límites".

"Este domingo, en Cheste, despediremos una era de éxito. Desde el Gobierno de España, solo podemos darle las gracias. Por su talento, su entrega y dedicación. Y, muy especialmente, por demostrarnos que no existen los límites. La historia le pertenecerá siempre", dijo en una columna de opinión remitida a los medios.

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A su juicio, hay nombres que quedan escritos en los libros de historia y otros que, además, permanecen para siempre en el corazón de los aficionados y el piloto catalán pertenece a este segundo grupo de deportistas.

"Su trayectoria es la de un piloto extraordinario, pero también la de un hombre que ha convertido la capacidad de superación en una forma de entender el motociclismo", refirió Tolón, que consideró que sus diez títulos mundiales, ocho en la categoría reina, "bastarían para situarlo entre los más grandes de todos los tiempos".

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"Pero Marc es mucho más que sus 173 podios y sus 106 victorias. Es el campeón que nos ha hecho saltar del asiento y contener la respiración en cada adelantamiento", dijo la ministra. EFE