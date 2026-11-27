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Madrid, 27 nov (EFE).- La fuga de las 7.000 toneladas de gasóleo que carga el buque volcado en mar abierto entre Valencia e Ibiza podría alterar el ecosistema marino debido a su toxicidad, aunque las propiedades de este combustible facilitarían su control en caso necesario, según explicó a EFE el ingeniero químico Iñigo Pérez-Baroja.

El 'Prestige', el petrolero que sufrió un accidente en 2002 frente a las costas de Galicia, cargaba diez veces más combustible, unas 77.000 toneladas, en aquel caso de fuelóleo, cuyo derrame generó una catástrofe medioambiental de grandes dimensiones.

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El buque 'Med Emre', volcado a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia, carga un producto más ligero, por lo que las consecuencias, aunque sea también un producto tóxico, no serían tan devastadoras como en el caso anterior, añade Pérez Baroja.

"El gasoil, al ser un líquido, es, entre comillas, más fácil de recuperar", explica este ingeniero, quien además habla de la posibilidad de colocar unos filtros rodeando el combustible para que no se extienda.

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Una de las diferencias entre gasóleo y fuelóleo, ambos "fracciones del petróleo", comenta Pérez-Baroja, es que el primero de ellos flota, por lo que una parte puede evaporarse, mientras que el segundo se hunde y dificultar la extracción.

En cualquier caso, el contacto del gasóleo con el mar puede afectar al ecosistema que lo rodea, desde fauna a flora: peces, aves o comunidades planctónicas, que pueden intoxicarse al entrar en contacto con partículas del combustible.

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También podría llegar a la costa en caso de que haya oleaje fuerte que lo arrastre, alterando también el litoral.

No obstante, este caso es menos probable, pues el equipo técnico y científico del Sistema de Observación Costero de Baleares (SOCIB) comunicó ayer que ha ejecutado simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del buque que muestran una trayectoria de las partículas que no alcanzaría el litoral ibicenco.

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En el naufragio falleció un marinero turco de 46 años y resultaron heridos leves otros nueve, trasladados a Ibiza y Valencia para ser atendidos. EFE