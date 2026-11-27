27/11/2026 Acto oficial de despedida del contingente de la Brigada XI previo a su despliegue en Letonia. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA MINISTERIO DE DEFENSA

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La Brigada 'Extremadura' XI ha despedido este viernes en la Base General Menacho de Bótoa (Badajoz) al contingente español, compuesto por 630 militares, que participará en la misión de despliegue terrestre de la OTAN en el Flanco Este (Letonia).

El acto, presidido por el general jefe de la Brigada, Álvaro Díaz Fernández, ha contado con la participación del contingente, al mando del teniente coronel Francisco José Villanueva Amado, y ha incluido una parada militar y el posterior desfile de la fuerza.

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El contingente está compuesto por 630 militares, procedentes de más de 20 unidades del Ejército de Tierra, de los que cerca de 400 pertenecen a unidades de la Base General Menacho.

DIEZ AÑOS EN LETONIA

Se trata de la quinta ocasión en la que la Brigada Extremadura XI participa en la misión en Letonia. Durante el despliegue actual se celebrará, además, una efeméride especialmente significativa, ya que en el año 2027 se cumplirán diez años del inicio de la presencia del Ejército de Tierra español en Letonia, cuando igualmente la Brigada 'Extremadura' XI fue designada como unidad generadora para la primera vez que el Ejército de Tierra desplegaba en misión internacional a sus unidades con algunas de sus principales plataformas de combate (VCI Pizarro y CC Leopardo 2E).

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Esta continuidad refleja la "experiencia acumulada, la preparación de las unidades y el compromiso mantenido" por el Ejército de Tierra español con las operaciones multinacionales de la OTAN, subraya el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

El acto permite reconocer el "esfuerzo" de los hombres y mujeres que parten hacia Letonia y, de manera "muy especial", el apoyo de sus familiares. La preparación de una misión internacional requiere meses de instrucción, adiestramiento y coordinación, por lo que "el respaldo de quienes permanecen en España es fundamental durante todo el despliegue".

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