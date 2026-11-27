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Barcelona, 27 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, se ha conjurado este viernes para hacer que "Cataluña sea decisiva" en la gobernabilidad y pase a la "ofensiva" tras el 29N: "Si el domingo hacemos que Cataluña vuelva a estar en medio... ¡Que se preparen!".

Así lo ha dicho en el mitin de cierre de campaña de Junts en el edificio de Mediapro de Barcelona, con unas 700 personas, y en el que también han intervenido los expresidentes Carles Puigdemont -telemáticamente- y Artur Mas, además de candidatos y dirigentes del partido.

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"Esta campaña empezó sin Cataluña y acaba con Cataluña en el centro. Estas elecciones van de parar a España. El domingo en las urnas: Cataluña, Cataluña y Cataluña", ha proclamado Nogueras.

La candidata de Junts ha dicho que si Cataluña no es "decisiva, a los catalanes" les tocará "recibir": "Cuando en Madrid no necesitan los votos de los catalanes, Cataluña queda en un rincón. De decorado, no existe", ha lamentado.

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Ante unas elecciones en las que, ha dicho, "algunos ya habían escrito la esquela" de Junts, Nogueras ha sostenido que hicieron una apuesta "arriesgada, que muchos criticaron", que fue la de situarse "en el centro".

"Cataluña en el centro no es un invento nuestro. Es el sentimiento que tenemos muchos catalanes y catalanas", ha señalado.

Tras haber cerrado la carpeta de la "represión" esta legislatura con la amnistía, ha dicho, ahora llega el momento de negociar que "el dinero de los catalanes esté en Cataluña", el traspaso de las competencias en inmigración y de Rodalies.

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"Ahora toca pasar a la ofensiva por el dinero de los catalanes, por la lengua, por los trenes, por una Cataluña que decide por ella misma, y esto no lo hará nadie por nosotros. Domingo, decidimos nosotros. Ni Sánchez, ni Feijóo, ni Colau ni Rufián", ha dicho.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido a los independentistas que se sienten "decepcionados, desorientados y desamparados" que escojan la papeleta de Junts el 29N: "Sabéis que, en estas elecciones, Cataluña se la juega".

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"Junts per Catalunya es el mejor refugio para el voto de la independencia", ha asegurado en su intervención telemática en el mitin de cierre de campaña de Junts.

El expresidente catalán ha garantizado a quienes tienen a Cataluña como "prioridad" que Junts hará un "buen uso" de su voto en Madrid, porque no hay, según él, ninguna otra opción con el "compromiso, coraje y convicciones" de la candidatura que lidera Miriam Nogueras.

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Ante la alianza de Podemos y ERC, Puigdemont ha lamentado que ERC se haya quedado "tan en la retaguardia que se haya acabado aliando con un partido español" que "no tuvo problema en votar con el PP y Vox para ir contra Cataluña" en la delegación de competencias sobre inmigración, y ha acusado a su candidato, Gabriel Rufián, de haber incurrido en "maltrato" a Miriam Nogueras en esta campaña.

En ese sentido, ha pedido a estos catalanes no "sucumbir" a quienes les instan a escoger entre dos bloques, porque la elección es, según él, entre "un gobierno que no ayudará a Cataluña" y otro que tampoco lo hará. EFE

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