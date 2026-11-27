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Valencia, 27 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, reconoció tras la remontada ante el Levante en el Ciutat de València (1-3) que permite al equipo ser sexto con veinte puntos y tres victorias seguidas que son “números muy buenos” pero recordó que deben “tener los pies en el suelo”.

“Estamos en la jornada 14, tenemos 20 puntos, son números muy buenos, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Sabemos la dificultad de cada partido, hoy lo hemos visto, que hemos sufrido gran parte del mismo. Tenemos que estar tranquilos y disfrutar del momento, tres victorias no es nada fácil, pero hay que pensar ya en el partido del próximo martes y el Dépor porque con 20 puntos no hemos conseguido nada”, dijo en rueda de prensa.

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Sobre el partido, José Alberto dijo: “Ha sido muy trabajado, de una complejidad bastante alta. En la primera parte nos ha tocado sufrir mucho, estar lejos del nivel que queremos, no estábamos ni cómodos ni con la precisión necesaria. A partir del triple cambio cambia totalmente el partido, han entrado muy bien todos, además de Pablo (García) que es evidente que ha mirado la diferencia con esos dos golazos. Ha sido su noche”, dijo en rueda de prensa.

“El equipo ha hecho un gran partido que es lo importante, una vez más voltea un marcador adverso, es increíble la capacidad de anteponernos a las adversidades. Hacemos una gran segunda parte y conseguimos los puntos que es lo que queríamos”, agregó.

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Por último, el técnico del Racing, que destacó a muchos de los jugadores, habló sobre su goleador Zabiri: “Yassir tiene eso, tiene gol, siempre piensa cómo ayudar al equipo. Está en ese momento que le sale todo, tenemos que disfrutar y ayudarle a seguir mejorando, el equipo también debe mejorar porque nos faltan muchas cosas para llegar a ser el equipo que queremos ser”. EFE

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