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Valencia, 27 nov (EFE).- El delantero del Levante Iván Romero lamentó la derrota de su equipo ante el Racing de Santander (1-3) y consideró que el resultado no reflejó los méritos de ambos conjuntos, después de una primera parte en la que el equipo valenciano dispuso de ocasiones para haber ampliado su ventaja.

"El resultado no ha sido justo", afirmó Romero, en declaraciones a Movistar Plus+ tras el encuentro.

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El atacante, autor del único tanto levantinista, explicó que su equipo había generado suficientes oportunidades durante la primera mitad para haber encarrilado el partido, pero no logró materializarlas.

Romero lamentó que el Racing encontrara sus opciones en transiciones y con disparos desde fuera del área, que terminaron por cambiar el signo de un encuentro que el Levante había controlado durante buena parte del primer tiempo.

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Pese a la decepción por el resultado, el delantero valoró su gol y pidió mantener la línea de trabajo del equipo.

El Racing remontó el tanto inicial de Romero con dos goles de Pablo García y otro de Yassir Zabiri, para llevarse los tres puntos del Ciutat de València. EFE

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