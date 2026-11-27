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ELECCIONES GENERALES

Los candidatos descansan en la jornada de reflexión tras 15 días de campaña

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Madrid (EFE).- Tras quince días de campaña electoral y miles de kilómetros recorridos para pedir el voto, los candidatos descansan en la jornada de reflexión a la espera de que los colegios abran sus puertas este domingo a las 9:00 horas.

Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas este 29N y, de ellos, 1,6 millones podrán ejercer por primera vez su derecho de sufragio para elegir unas nuevas Cortes y decidir el color del próximo gobierno.

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ELECCIONES GENERALES

El ministro del Interior visita el Centro Nacional de Datos desde el que se seguirá la jornada electoral

Madrid (EFE).- A un día de las elecciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Centro Nacional de Datos desde el que se seguirá la jornada electoral y se difundirán los resultados de los comicios del 29 de noviembre.

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El ministro tiene previsto visitar el Centro Nacional de Datos, localizado en el recinto ferial de IFEMA-Madrid, a las 11:30 horas.

NAUFRAGIO IBIZA

El buque que volcó cerca de Ibiza será remolcado este fin de semana a Cartagena (Murcia)

Ibiza/Valencia (EFE).- El buque 'Med Emre', que volcó el jueves cerca de las costas de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, será remolcado este fin de semana en su estado actual hasta el puerto de Cartagena (Murcia), a donde llegará previsiblemente este lunes.

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El traslado al puerto de Cartagena, en concreto a la dársena de Escombreras, se ha decidido tras comprobarse la integridad y flotabilidad del buque y constatarse que los trabajos necesarios no se pueden abordar en alta mar.

CANARIAS INMIGRACIÓN

El Hierro sigue pendiente de la atención a los inmigrantes que llegan casi a diario

La Restinga (El Hierro) (EFE).- La isla de El Hierro sigue pendiente de la atención a los inmigrantes que llegan casi a diario en cayuco al puerto de La Restinga desde Senegal y Gambia, todavía bajo el impacto de la última tragedia de la Ruta Canaria.

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La tragedia de un cayuco rescatado a la deriva a unos 72 kilómetros de El Hierro que llegó al puerto de La Restinga remolcado por una patrullera de la Guardia Civil con 14 cadáveres a bordo.

EL TIEMPO

Lluvias en Galicia, El Hierro y La Palma, aumento de temperaturas generalizado

Madrid (EFE).- Este sábado, habrá un aumento de las temperaturas generalizado, se prevén nieblas matinales densas en las mesetas, depresiones del noreste y Extremadura, así como precipitaciones abundantes en la mitad oeste de Galicia y chubascos fuertes en El Hierro, sin descartar que sean muy fuertes y con acumulados significativos en La Palma.

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La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de un predominio de cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares, a excepción de las mesetas, Extremadura y las depresiones del noreste, donde se formarán nieblas matinales densas con tendencia a levantar.

EFE

plv