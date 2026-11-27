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Ciudad Real, 27 nov (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este viernes su deseo de que las elecciones del domingo sirvan para poner fin al "frentismo", que ha definido como "la peor versión del populismo" y a una dinámica de enfrentamiento político que está trasladándose a las familias y a la sociedad.

Así lo ha afirmado, "independientemente de a quien vote cada uno", en su intervención en la entrega de los Premios al Mérito Empresarial de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir).

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Asimismo, ha confiado en que las próximas Navidades no estén marcadas por las discusiones políticas y ha considerado que sería deseable que ni siquiera se hablara de política durante las cenas familiares, porque ha explicado: "Lo peor que nos puede pasar es que pasen las elecciones y sigamos instalados en un nivel de frentismo absurdo".

García-Page ha atribuido buena parte de la tensión política a una dinámica que se genera desde las propias direcciones políticas y se traslada después a la ciudadanía.

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Al respecto, ha aseverado: "La mayor parte de la tensión viene de arriba abajo, no se engañe nadie, está creada desde arriba para que haya enfrentamiento, es miseria política", y ha hecho hincapié en la conveniencia de que "los grandes objetivos colectivos estén por encima de la confrontación". EFE

abc/rr/av

(foto)