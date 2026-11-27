Guardar

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en Sevilla a los votantes de izquierdas que en las elecciones generales de este domingo apoyen al Partido Popular, que ha definido como la "opción honesta", para poder "cambiar" España. A su entender, es "necesario" un Gobierno "limpio" y que "funcione".

"¡Va a ganar el cambio!", ha proclamado Feijóo en el último mitin de campaña que se ha celebrado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja, donde se ha mostrado convencido de esta vez "sí van a conseguirlo" y van a "gobernar" el país. Allí le han acompañado el presidente andaluz, Juanma Moreno, el candidato por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

PUBLICIDAD

Ante más de 9.000 personas, según fuentes del partido, el presidente del PP se ha dirigido al votante de centro y de derecha pero también al votante de izquierdas para que todos apuesten por el "cambio" este domingo. A su entender, "se puede pensar distinto y ser decente".

"Quiero pedir el voto de una forma directa a los que han votado a la izquierda. No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas", les ha dicho, para añadir que él no pide a nadie cambiar de "ideología" sino que pide apoyo para "cambiar" el país.

PUBLICIDAD

Tras subrayar que la decencia "no es de izquierdas o de derechas" sino una "exigencia que está por encima", ha pedido a esos ciudadanos que no se queden en casa el domingo sino que acudan a las urnas a apoyar a una "opción honesta". "Olvídate del sanchismo", les ha demandado.

DEFIENDE LA DECENCIA: "LIMPIO SE ENTRA Y LIMPIO SE SALE"

Feijóo ha afirmado que él no pide a nadie que le quiera sino que le exija. "Puedo no gustarles, pero desde luego no les voy a engañar. Yo he venido aquí para servir", ha resaltado, ante un auditorio entregado que le ha ovacionado en numerosas ocasiones.

PUBLICIDAD

Tras aludir a los casos de corrupción que han afectado al PSOE de Sánchez, el líder del PP ha defendido la decencia y ha garantizado que si gobierna "nadie va a volver a abusar del poder" porque "las instituciones no son un botín" y la justicia "no es un estorbo". "Limpio se entra y limpio se sale. Os lo prometo", ha abundado.

El jefe de la oposición ha prometido "verdad, decencia y gestión" y ha dicho que esas tres palabras caben en una palabra: cambio. "Se puede pensar distinto y querer lo mismo: un país limpio, un país que funcione, un país en el que tu esfuerzo merezca la pena", ha resaltado.

PUBLICIDAD

PIDE VOTAR CON MEMORIA Y NO OLVIDAR LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

En su intervención, el candidato 'popular' ha reclamado votar con memoria este 29 de noviembre porque, según ha dicho, el PSOE y sus aliados quieren que todo lo que ha pasado en esta legislatura "se olvide".

PUBLICIDAD

"Nosotros no olvidamos para que no se repita", ha dicho, citando a "Ábalos, Cerdán, Jessica, Koldo, las orgías, Leire, las cloacas, los Rochos o Zapatero", pero también "la vivienda, los precios, los accidentes de Adamuz y Urda, la invasión de Ceuta, El Hierro o la inseguridad en las calles".

Además, Feijóo ha pedido el voto para que España tenga Presupuestos y gestión, para construir un millón de viviendas, aprobar un Plan Nacional de Agua, recuperar el OCON Sur y luchar contra el crimen organizado, la actualización de las pensiones con el IPC, acabar con "el agravio histórico con Andalucía" con un sistema de financiación justo y trabajar "mano a mano con Juanma Moreno y con la Junta de Andalucía".

PUBLICIDAD

"ANDALUCÍA CAMBIO Y SE LEVANTÓ"

Una vez más ha criticado el "discurso del miedo" de la izquierda ante las elecciones y ha dicho que cuando un Gobierno sólo ofrece miedo "es que ya no le queda nada que ofrecer". Por eso, ha animado a los españoles a ir a votar "con esperanza" y "con la ilusión".

PUBLICIDAD

Feijóo ha explicado a los asistentes por qué ha elegido para su mitin de cierre Sevilla --la comunidad en la que fue elegido presidente del PP por primera vez hace cuatro años en un congreso extraordinario-- , subrayando que Andalucía ya demostró que el cambio era posible.

"Andalucía cambió y Andalucía se levantó, vamos a hacer lo mismo en España: Cambiar y levantar nuestra nación", ha exclamado el presidente del PP, que se ha mostrado convencido de que esta vez sí que van a llegar al Palacio de la Moncloa, no como ocurrió en las generales de 2023, donde solo lograron 137 escaños y Vox solo 33, sin llegar a sumar 176 escaños para ser investido presidente.

PUBLICIDAD

Asimismo, Feijóo ha echado en cara a Sánchez que no contestara a sus preguntas en el debate a cuatro celebrado anoche, como las relativas a la corrupción o a su "incompetencia" en la red ferroviaria, después de que en nueve meses haya "116 familias rotas en el mismo corredor".

"¿Por qué no escuchó usted las advertencias de los maquinistas? ¿Por qué no revisó usted esta línea después de la primera tragedia? ¿Por qué aceptó 170 fallos del sistema de seguridad en los dos últimos años?", ha preguntado, para criticar que la respuesta fuera el "silencio".

"NO VAMOS A OLVIDAR A FÁTIMA BÁÑEZ JAMÁS"

En este punto, ha dicho que no van a olvidar "a todos los que se han ido" en esos accidentes de tren. "No vamos a olvidar a todos los que han muerto y se podría haber evitado. No vamos a olvidar lo que ha pasado", ha afirmado, para comprometerse a "devolver el prestigio al tren de alta velocidad de España", "empezando por el AVE entre Madrid y Andalucía".

Feijóo ha recalcado que el PP no va a "olvidar" a sus muertos. "No vamos a olvidar a Fátima Báñez jamás. No es justo lo que ha pasado. No es justo y venimos a reivindicar justicia para las víctimas y justicia para sus familias", ha proclamado.

Como ha dicho esta mañana en otro mitin en L'Hospitalet, Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar la "estrategia del avestruz" en el debate a cuatro y le ha dicho que, aunque el avestruz "esconde la cabeza", todos los demás la están viendo. "Y a este Gobierno ya le hemos visto todas las vergüenzas", ha exclamado.

"QUE YO SE BAILAR MUCHO MEJOR QUE SÁNCHEZ"

Como ha hecho en otros actos electorales, Feijóo ha criticado que Sánchez se pusiera a bailar en los mítines cuando acababan de enterrar a víctimas de la tragedia de Urda (Toledo) y ha recalcado que él no se "cachondea" de los españoles sino que los respeta.

Además, ha asegurado que en el PP no se "paga a nadie por ser un actor" y "no se le paga a nadie por bailar". "Que yo sé bailar mucho mejor que Sánchez. No tengáis ninguna duda", para añadir que él lo que no hace es ponerse a a bailar dos días después de que a "decenas de compatriotas los estén enterrando".

Finalmente, Feijóo ha llamado a acudir a votar "en masa" para que haya cambio. "Está en nuestras manos, este domingo, votando, y habrá cambio. Si votamos todos juntos el domingo, se acabó. Empezamos una nueva época en España", ha concluido.