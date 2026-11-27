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Bilbao, 27 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dado por sentada la victoria de PP y Vox en las elecciones de este domingo, un triunfo "de la mano del fascismo" con el que, según ha advertido, "vienen años duros para nuestro pueblo", si bien ha trasladado el compromiso a permanecer "como siempre, firmes, en pie, para defender y cuidar Euskadi".

El PNV ha celebrado este viernes en Bilbao el acto de cierre de campaña, que se ha iniciado con un minuto de silencio por el asesinato ayer jueves de una mujer a manos de su expareja, contra el que tanto el propio Esteban como el lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, han aseverado: "¡Ni una más!".

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Durante su discurso, Esteban ha destacado que, frente a votar al PP, que supone "votar a Vox"; al PSOE, que implica "hacer borrón y cuenta nueva con su gestión; o a EH Bildu, que "no sirve para frenar a PP y Vox" y es "el único objetivo que han puesto en el centro de su campaña", elegir la papeleta del PNV es "apostar por una voz propia para Euskadi en Madrid".

En ese mismo acto, el lehendakari ha situado al partido jeltzale como el único que siempre va a "defender y proteger la casa vasca", y ha advertido en este sentido: "Si vienen a atacar, protegeremos la casa, y si hay que morder, ¡morderemos! ¡Siempre defenderemos la Euskal Etxea!".

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Por su parte, Maribel Vaquero ha trasladado el "compromiso feminista" del PNV para "hacer frente a quienes niegan" la violencia machista, no permitir "ninguna involución en los derechos que tanto ha costado conquistar a las mujeres" y defender "todas las políticas públicas de igualdad". "Podemos hacer más y lo haremos. Palabra de vasca", ha prometido. EFE

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