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Redacción Deportes, 27 nov (EFE).- La selección española de fútbol masculina sub-17 se enfrentará con Uzbekistán en los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Catar el próximo lunes, día 30, a las 14:30 hora española, después de haber superado la fase de grupos como el mejor de los 32 equipos clasificados.

Uzbeskistán finalizó como la peor de las ocho que se pasaron como terceras, con tres puntos en los tres encuentros celebrados, con una victoria ante Jamaica (6-2) y dos derrotas, frente a Italia (3-1) y Costa de Marfil (2-1).

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En caso de pasar de ronda, el combinado de David Cubillo se cruzaría con el vencedor del Irlanda-Costa de Marfil.

La Rojita cerró la primera fase con tres triunfos, ante China (5-0), Fiyi (15-0) y Marruecos (2-0), con un total de 22 goles a favor y ninguno en contra.

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España aspira a conseguir su primer título en el Mundial juvenil, el único que falta en las vitrinas del fútbol español.

En las veinte ediciones previas, fue subcampeona en cuatro ocasiones (1991, 2003, 2007 y 2017) y tercera en dos (1997 y 2009). EFE