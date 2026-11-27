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Sevilla, 27 nov (EFE).- Elliot, un perro recogido por un refugio en Huévar del Aljarafe (Sevilla), ha encendido esta tarde el alumbrado de Navidad en la localidad sevillana, en un acto que para el Ayuntamiento ha supuesto un gesto con los animales abandonados y una llamada de atención para su adopción.

En la localidad, de 3.300 habitantes y situada a 31 kilómetros de Sevilla capital, el Ayuntamiento ha organizado una actividad con la que pretende que los vecinos, niños sobre todo, no tengan que salir del pueblo para disfrutar de sus fiestas, y han comenzado con el perro, mezcla de mastín, pulsando el botón oficial del alumbrado.

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El animal vive en un refugio de la asociación Amores Incondicionales de Huévar, y que se considera un ejemplo del trabajo que hacen las asociaciones con estos animales para darles un futuro mejor.

La ONG publicó días atrás en sus redes sociales que ya tenían una familia para él pero finalmente no pudo ser y sigue viviendo con sus cuidadoras.

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La fiesta de encendido del alumbrado que ha protagonizado Elliot se ha iniciado a las 16:00 horas, con la apertura del mercadillo navideño que contará con hinchables, bola gigante de Navidad, talleres infantiles y visita del Grinch, y el alumbrado ha precedido a una gran nevada artificial y la actuación de un Coro de Campanilleros. EFE

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