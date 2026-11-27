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Madrid, 27 nov (EFE).- Este sábado, habrá un aumento de las temperaturas generalizado, se prevén nieblas matinales densas en las mesetas, depresiones del noreste y Extremadura, así como precipitaciones abundantes en la mitad oeste de Galicia y chubascos fuertes en El Hierro, sin descartar que sean muy fuertes y con acumulados significativos en La Palma.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de un predominio de cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares, a excepción de las mesetas, Extremadura y las depresiones del noreste, donde se formarán nieblas matinales densas con tendencia a levantar.

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La llegada de un frente a partir del mediodía cubrirá los cielos y dejará precipitaciones en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León; las lluvias más abundantes se darán en la mitad occidental de Galicia, donde podrían ser fuertes.

Las temperaturas subirán en todo el país salvo en los litorales atlánticos, donde no se esperan cambios.

Soplará viento flojo en la Península y Baleares; moderado en el Ampurdán, mar de Alborán y el Estrecho, así como en el noroeste peninsular y el Cantábrico, con algún intervalo fuerte en las costas gallegas.

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En Canarias predominarán los cielos nubosos, que dejarán chubascos en El Hierro y en La Palma, donde podrían ser muy fuertes y con acumulados significativos; temperaturas sin cambios y viento flojo.

.-GALICIA: cielo nuboso o cubierto, con probables brumas y nieblas en zonas de interior, más espesas y persistentes en la montaña de Ourense y sureste de Pontevedra.

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Lluvias débiles a moderadas y chubascos, más persistentes en la mitad occidental, pudiendo ser localmente fuertes en el extremo suroeste de La Coruña, que podrá alcanzar acumulados de más de 20 litros en 12 horas por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios, salvo un ligero ascenso en Rías Baixas y un ligero descenso en el cuadrante noroeste de Ourense; máximas sin cambios, salvo un ligero ascenso en la mitad norte de la montaña de Lugo y un ligero descenso en Pontevedra y mitad sur de Ourense.

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Viento flojo, con intervalos moderados en litorales y en la mitad occidental de La Coruña durante la primera mitad del día.

.-ASTURIAS: intervalos de nubes durante la madrugada y la mañana, con cielo más despejado en la mitad oriental y que tenderá a cubierto en toda la región desde la tarde; no se descartan brumas y nieblas dispersas en el extremo sur de la cordillera y Picos de Europa. Posibles lluvias débiles dispersas, más probables e intensas en la mitad occidental.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en cordillera y Picos de Europa; máximas en ascenso en el sureste de la Montaña Central y Valles Mineros, más ligero en el resto. Sin cambios en las temperaturas en el litoral occidental. Viento flojo en el interior, flojo a moderado en el litoral.

.-CANTABRIA: cielo con intervalos de nubes que podría ir acompañado de brumas y nieblas dispersas, sin descartar lluvias débiles en Liébana.

Temperaturas mínimas sin cambios, salvo un ligero ascenso en la Cantabria del Ebro y un ligero descenso en el litoral occidental; máximas en aumento ligero, más acusado en el centro y el Valle de Villaverde, sin cambios en el litoral. Viento flojo que podrá ser moderado en el litoral.

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.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes que aumentará a cielo nuboso o cubierto, sin descartar brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en Álava. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el extremo noroeste; máximas en ascenso en el tercio oriental, más ligero en el resto. Viento flojo con intervalos moderados en el sur de Álava, moderado en el litoral de Bizkaia.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes en el este y sur, cielo nuboso o cubierto en el resto, con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste en la segunda mitad del día; brumas y nieblas que pueden ser localmente persistentes. Temperaturas en ascenso en el este y sin cambios en el resto; viento flojo con algún intervalo de moderado.

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.-NAVARRA: intervalos de nubes que aumentarán a cielo nuboso por la tarde, sin descartar brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en la mitad oriental. Temperaturas mínimas en aumento en Pirineos, más ligero en el resto; máximas en aumento en los extremos norte y oeste, con pocos cambios en el resto. Viento flojo.

.-LA RIOJA: intervalos de nubes o cielo poco nuboso, sin descartar brumas y bancos de niebla en la sierra. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y viento flojo, con algún intervalo de moderado en la segunda mitad del día.

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.-ARAGÓN: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos vespertinos de nubes, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el sur de Huesca, que no se descartan en el Valle del Ebro.

Temperaturas mínimas en ascenso, notable en Pirineos; máximas en ascenso, notable en Pirineos, excepto en la depresión del Ebro y zonas colindantes, donde habrá cambios ligeros. Viento flojo, ocasionalmente en calma.

.-CATALUÑA: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes por la tarde; probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en la depresión de Lleida. Temperaturas mínimas en ascenso en el interior, notable en Pirineos, y con cambios ligeros en litorales y prelitorales; máximas en ascenso, notable en Pirineos y Valle de Arán, y ligero en zonas litorales y prelitorales.

Viento flojo en el Ampurdán, ocasionalmente moderado; flojo a moderado en el sur de Tarragona; flojo en el resto, ocasionalmente en calma.

.-EXTREMADURA: intervalos de nubes, con nubosidad más abundante en la primera mitad del día; brumas y nieblas matinales que pueden ser localmente persistentes. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso o cubierto en las primeras horas de la mañana; con intervalos de nubes bajas en la mitad sur y con nubosidad alta que permanecerá a lo largo de la jornada.

Probables brumas en el este y en las vegas del sur, sin descartar bancos de niebla dispersos; temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado y máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes bajas en el tercio occidental y en Guadalajara, acompañados de brumas y nieblas matinales en amplias zonas de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, y reemplazados por nubosidad alta que cubrirá el cielo a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el sureste y en el tercio occidental, donde será menos acusado o sin cambios; máximas en ascenso en Cuenta y Albacete, menos acusado o sin cambios en el resto. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ascenso y viento flojo.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes, temperaturas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral; viento flojo.

.-BALEARES: cielo poco nuboso, temperaturas mínimas con pocos cambios o en descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo.

.-ANDALUCÍA: intervalos de nubes, con nubosidad baja en el área del Estrecho y nieblas matinales en Sierra Morena, y temperaturas en ascenso o sin cambios; viento flojo, moderado en el Estrecho, donde podrá ser ocasionalmente fuerte.

.-CANARIAS: intervalos de nubes tendiendo a cielos nubosos con precipitaciones, más probables y frecuentes a partir del mediodía en zonas de interior, pudiendo ser ocasionalmente moderadas.

En La Palma se esperan chubascos en el este desde la madrugada hasta la tarde y no se descartan en el resto de zonas durante el día; en El Hierro hay baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en zonas de interior durante el día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas con pocos cambios y viento flojo con brisas en costas. EFE