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Madrid, 27 nov (EFE).- Felipe VI intervendrá la próxima semana en el pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas en el que se sentará por primera vez como miembro de pleno derecho el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una ocasión a la que el rey acude invitado por su presidenta, Kata Tüttő.

Según la agenda de la Casa Real, será el próximo jueves 3 de diciembre cuando Felipe VI intervendrá ante el Parlamento Europeo en el primer pleno en el que Ceuta contará con un asiento permanente en el Comité de las Regiones, una incorporación que aprobó el Consejo de la Unión Europea en noviembre.

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Precisamente, el pasado mes de mayo Felipe VI entregó al Comité de las Regiones de la Unión Europea el XIX Premio Europeo Carlos V, en reconocimiento a su papel en la defensa de la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la UE, un galardón que recogieron su presidenta, la concejala de Budapest Kata Tüttő, y su vicepresidente, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La excepcionalidad de la intervención de Felipe VI en este plenario, explica la Casa Real, se produce tras la invitación Tüttő al aniversario de la institución.

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Un plenario en el que estará por primera vez el presidente de Ceuta, cuya reivindicación de formar parte del Comité Europeo de las Regiones adquirió una especial urgencia tras los acontecimientos del pasado 30 de julio cuando entraron a la ciudad 80.000 personas a través de la frontera con Marruecos, según explicó Vivas.

El Comité Europeo de las Regiones es la voz de las regiones y ciudades de la Unión Europea y, según Vivas, formar parte del mismo es "un hito de especial relevancia" para Ceuta, una ciudad autónoma a la que los reyes realizaron una visita histórica el pasado 13 de octubre para expresar su apoyo.

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Allí, el rey recalcó la españolidad irrenunciable de las ciudades de Ceuta y Melilla y señaló que España y la Unión Europea tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de confianza y respeto mutuos con Marruecos.

Desde el inicio de la crisis, el rey pidió un refuerzo de la colaboración de los Estados de la UE ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que es también europea.

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Y en sus discursos ante máximos responsables europeos ha recordado a la UE que la frontera es una y la misma para todos los ciudadanos europeos y que "las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan", lo son para todos los Estados miembros.

En este Comité Europeo de las Regiones, órgano consultivo en el que están representadas las regiones y las entidades locales de la UE, Vivas quiere plantear el refuerzo de la protección de las fronteras exteriores, la presencia permanente de Frontex y la necesidad de respuestas europeas específicas ante la presión migratoria, además de medidas de apoyo financiero que contribuyan a impulsar la cohesión y el desarrollo económico y social.

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Creado en 1991, el Comité Europeo de Regiones está formado por 329 miembros y el mismo número de suplentes, nombrados por un periodo de cinco años a propuesta de cada uno de los 27 países de la UE. Todos ellos integran una asamblea que se reúne en Bruselas varias veces al año para debatir las prioridades políticas y aprobar dictámenes sobre la legislación europea.

Más de 20 representantes españoles en el Comité de las Regiones asistirán a la sesión plenaria que desarrollará los días 2 y 3 de diciembre, una institución que, según indicó Felipe VI al entregar el premio Carlos V, es la que mejor refleja la diversidad de lo local en la UE y, a la vez, contribuye a asegurar su encaje en un proyecto común, cuyos miembros se dedican a la política más próxima al ciudadano. EFE

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