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Sevilla, 27 nov (EFE).- Alberto Núñez Feijóo está convencido de que el próximo domingo ganará las elecciones y en Génova también lo creen. Y no tienen dudas, señalan, de que el bloque de la derecha conseguirá suficientes diputados para que el candidato popular sea investido presidente.

A lo largo de la campaña, señalan fuentes del PP, han detectado una mejora de resultados en los trackings internos y nunca han detectado que el bloque de la izquierda liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté cerca de arrebatarles la mayoría.

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Ni siquiera tienen miedo de que el "calladita" que Feijóo le dijo en el debate a cuatro a Ada Colau, candidata del Frente Amplio, y que tanta polémica ha generado pase algún tipo de factura a Feijoo en las urnas.

En el debate de ayer Sánchez volvió a perder y la única de la izquierda que pudo salir fortalecida fue Colau, una circunstancia que va en detrimento del enemigo a batir, el candidato socialista, afirman. De hecho, que luciera Colau, señala el PP, era "el plan" del equipo de Feijoo.

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No tienen por tanto miedo a que haya cierta parte del electorado que podía haber votado a Feijóo que pueda resentirse, pues creen que a la izquierda le queda mucho trabajo por hacer para que la gente se crea que Feijoo es machista.

En los dos mítines que ha celebrado este viernes, en Barcelona y Sevilla, el líder popular se la mostrado muy satisfecho de la campaña que ha hecho y su equipo también lo está porque el objetivo se ha cumplido, señalan.

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Y es que desde el primer momento el PP se planteó arañar votantes no por la derecha sino por el centro, descontentos con Sánchez, y ha funcionado, aseguran.

No querían dejarle el centro al PSOE y querían arrinconar a Sánchez a la izquierda y que el PP tomara y creciera por el centro.

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Así, en esta campaña se han dedicado a pelear los escaños limítrofes con el PSOE y no con Vox. En total, calculan, hay unos 14 o 15 escaños que se están peleando con la izquierda o con los nacionalistas.

Uno de ellos está en Sevilla, el famoso quinto escaño que quieren arrebatar a los socialistas con el impulso del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

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Este ha sido uno de los motivos que han llevado a Feijóo a cerrar la campaña aquí este viernes y a hacerlo con un llamamiento directo a los votantes de izquierda descontentos, a quienes ha pedido que le presten el voto no solo para cambiar el país sino el propio Partido Socialista.

No es un mensaje casual el que ha lanzado desde un pabellón de La Cartuja. Ha apostado por dirigirse a ese indeciso concretamente, los que están cansados de Sánchez y quieren un cambio. EFE

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