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Redacción deportes, 28 nov (EFE).-El Illes Balears Palma Futsal mantiene su paso firme en el Torneo Apertura de la Liga Prime después de encadenar su décima victoria en diez jornadas, tras golear por 5-1 al Viña Albali Valdepeñas en Son Moix, un resultado que le permite consolidar su liderato cuando solo restan cinco jornadas para la conclusión de la primera fase del campeonato.

El conjunto dirigido por Antonio Vadillo suma 30 puntos de 30 posibles y ha establecido un registro que no se alcanzaba en este siglo, desde que el Interviú lograra un comienzo de competición con pleno de triunfos. Los mallorquines dominan la clasificación y dependen de sí mismos para conquistar el título del Torneo Apertura, además de mantener una importante ventaja sobre sus perseguidores.

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Ante el Valdepeñas, el Palma encarriló el encuentro en la primera mitad con los tantos de Piqueras, en el minuto 6, y Fabinho, en el 13, que situaron el 2-0 antes del descanso. Los locales llevaron la iniciativa y dispusieron de ocasiones para ampliar su ventaja, aunque Pato evitó que la diferencia fuera mayor.

Tras la reanudación, Carrasco redujo distancias para el conjunto manchego en el minuto 25 y añadió incertidumbre al encuentro (2-1). El Valdepeñas tuvo opciones para igualar, pero Dennis respondió con varias intervenciones de mérito antes de que Diego Nunes, a cinco minutos del final, estableciera el 3-1.

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Con el rival volcado en busca de recortar diferencias mediante el juego de cinco, Ernesto y Piqueras, este último en el minuto 39, completaron la goleada hasta el definitivo 5-1.

El Palma afrontará las cinco jornadas restantes con el objetivo de conservar su pleno de victorias y asegurar la primera plaza de un Torneo Apertura en el que está mostrando una clara superioridad sobre sus rivales.

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Por su parte, el Catgas Energía de Santa Coloma de Gramanet inauguró su casillero de triunfos al vencer por 4-3 al Xota Magna Navarra en un partido emocionante y en el que Imanol Arregui logró su triunfo más amargo, ya que durante dos décadas dirigió al conjunto de Pamplona. EFE

jmd/apa