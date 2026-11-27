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Granada, 27 nov (EFE).- El Granada ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Policía Nacional que un ciberataque a una plataforma de LaLiga ha provocado la extracción de datos personales de abonados del club rojiblanco que aparecían como usuarios registrados en los servicios digitales de la competición.

El Granada informó de estos hechos a sus abonados en un correo electrónico remitido este viernes en el que detalló que “un tercero accedió entre el 13 y el 16 de noviembre, sin autorización, a una plataforma tecnológica que da soporte a los servicios digitales del club y extrajo datos personales de aficionados registrados”.

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El club precisó que tuvo conocimiento de lo ocurrido el pasado 20 de noviembre y que para la entidad "la seguridad, la privacidad y la protección de los datos personales son fundamentales, adoptando siempre las medidas encaminadas a garantizar y proteger esos derechos”.

Aclaró que el robo de datos afecta al ID de usuario, la dirección de correo electrónico que cada aficionado facilitó en su alta, los datos del alias, nombre y apellidos, número del DNI, teléfono, género, fecha de nacimiento, país, idioma y dirección postal, pero no a contraseñas, ni datos de tarjetas o cuentas bancarias.

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El Granada recalcó que, además de la denuncia de los hechos ante la AEPD y la Policía, ha adoptado “medidas adicionales para reforzar la seguridad en el acceso a los sistemas por usuarios autorizados, a fin de evitar que un incidente de esta naturaleza pueda repetirse en el futuro”. EFE

jag/cc/apa