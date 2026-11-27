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La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco rescatado a la deriva a unos 72 kilómetros de El Hierro con al menos ocho cadáveres a bordo partió hace diez días desde Banjul, capital de Gambia, informaron a EFE fuentes de los efectivos de emergencia.

Seis de sus ocupantes, una mujer y cinco varones, fueron evacuados en helicóptero hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, fueron trasladados en diferentes ambulancias al hospital insular.

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Dos de estas personas presentaban un cuadro de shock y una tenía una fractura abierta.

El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y tres menores, procedentes de Gambia, Senegal y Mali, han sido desembarcadas en el muelle de La Restinga tras ser rescatadas por la salvamar Navia.

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Una de estas personas ha tenido que ser derivada a un centro sanitario y otras ocho han requerido asistencia sanitaria, la mayoría por deshidratación e hipotermia.

Según ha podido comprobar EFE, el estado de los supervivientes era delicado, hasta el punto de que al menos siete personas tuvieron que ser desembarcadas en camillas y otros tantos en sillas de ruedas.

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Además de seis personas migrantes, también ha tenido que ser evacuado en helicóptero, en su caso a un hospital de Tenerife, un agente de la Guardia Civil que sufrió una caída cuanto trataba de convencer a la persona que ha rehusado abandonar el cayuco, que está siendo remolcado a tierra con los cadáveres.

Fue a las 3:29 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

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A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que han intervenido las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores.

En las próximas 24-48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales, detallan las fuentes. EFE

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(foto) (vídeo)