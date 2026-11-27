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(Actualiza la NA5349 con más datos)

La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco que ha protagonizado la última tragedia de la Ruta Canaria se quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro, con sus ocupantes muriendo de sed tras diez días en el mar, como prueban los cuadros de deshidratación que presentaban al llegar a tierra los supervivientes.

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En total, ha sido rescatados con vida 90 personas de Senegal, Gambia y Mali. Son cuatro hombres y una mujer que fueron evacuados en estado grave en helicóptero al Hospital de El Hierro y otras 84 personas que siguieron hasta el puerto de La Restinga con la Salvamar Navia, entre ellas tres mujeres y tres menores.

La cuenta de 90 la completa un hombre que se ha negado a separarse de los fallecidos y navega en el cayuco, ya remolcado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil rumbo a El Hierro.

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Según han indicado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, los rescatados han relatado el muelle de La Restinga que salieron hacia Canarias desde Banjul (Gambia) hace diez días.

Ocho de las personas que han desembarcado en el muelle de La Restinga necesitaron asistencia médica por cuadros de deshidratación severa (uno) o moderada (siete), sumada a hipotermia, unos problemas que revelan la situación de que vivieron durante la travesía.

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En el muelle, EFE ha podido comprobar que gran parte de los supervivientes llegaban agotados, sin fuerzas, hasta el punto de que siete personas fueron desembarcadas en camillas y otras tantas necesitaron sillas de ruedas, porque no se sostenían en pie.

Por el momento, se ignora cuántas personas salieron de Gambia en esa embarcación. Sí se sabe que a bordo del cayuco hay "entre ocho y diez cadáveres", según fuentes oficiales, que precisan que el número de cuerpos se conocerá esta noche, cuando llegue al puerto de La Estaca la patrullera de la Guardia Civil que lo remolca.

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Entre las asistencias sanitarias ha causado sorpresa el mal estado de salud que presentaban para haber estado, como manifiestan, diez días en el mar, ya que ese el tiempo que suelen tardar en alcanzar Canarias los cayucos que salen de Gambia (durante esta semana, han llegado a la isla varios de ese país con nueve días de travesía).

Fue a las 3:29 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

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A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que han intervenido las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores.

En las próximas 24-48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales, detallan las fuentes. EFE

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(foto) (vídeo)