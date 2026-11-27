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Santiago de Compostela, 27 nov (EFE).- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado este viernes a concentrar el voto gallego en su formación y acudir a las urnas el próximo domingo "con orgullo de país", con el objetivo de lograr un resultado "histórico" que permita a Galicia ganar peso político en Madrid y avanzar en derechos y oportunidades.

El BNG ha cerrado este viernes la campaña electoral en Santiago con un mitin en un Auditorio de Galicia lleno -con capacidad para más de un millar de personas-.

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Pontón ha llamado a llenar las urnas de "orgullo y alegría" y a concentrar el voto gallego en el BNG para lograr un resultado "histórico".

"O nos hacemos valer o arrasan con nosotros. Lo que nos jugamos este 29N es el peso político de Galicia, que nuestros problemas importen, que pongamos fin a ese trato que nos dan desde Madrid, donde nos miran por encima del hombro. Nosotros queremos tratar de tú a tú al Estado. Ya está bien de expolio eléctrico, ya está bien de abandono", ha declarado.

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La dirigente ha insistido en que cada escaño del BNG será "uno menos para la derecha" y ha pedido una movilización "masiva" para acabar con la discriminación.

Asimismo, ha arremetido contra el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, al recordar los comentarios que recibió durante su etapa al frente de la Xunta.

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"En Galicia lo conocemos bien por su gestión y también por su machismo", ha señalado, antes de rememorar que tuvo que soportar que le dijese que estaba "muy necesitada".

En su discurso, ha criticado las políticas de Feijóo en materia de igualdad durante su etapa en el Gobierno gallego y ha asegurado que las mujeres no permitirán "ni un paso atrás" en sus derechos.

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También ha reivindicado el papel de Galicia frente al centralismo, el expolio energético y la concentración de riqueza, y ha defendido un modelo basado en los servicios públicos, la vivienda, la protección del medio rural y los derechos sociales, rechazando el gasto militar impuesto por Trump.

"Este 29N los gallegos y las gallegas podemos soñar y llegar lejos con la papeleta del BNG", ha concluido. EFE

(foto)