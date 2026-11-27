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Madrid, 27 nov (EFE).- El comercio se ha sumergido en una larga campaña de 'Black Friday' con pocas gangas y unos precios más elevados por el efecto de la inflación y el incremento de costes, lo que se traducirá en un mayor gasto pero con menores actos de compra.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), apenas un 6 % de los más de 12.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos analizados en la semana del 'Black Friday' presenta un descuento real y significativo.

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Este ejemplo y otros que afectan a diversos artículos sirven de conclusión para la OCU: el porcentaje de chollos es muy bajo dada la cantidad de ofertas que ya se publicitan estos días.

Asufin, la asociación de usuarios financieros integrada en la OCU, confirma que, por el 'Black Friday', se han encarecido los precios semanas antes.

Entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre, Asufin afirma que pudo constatar que los precios del 75 % de 72 productos analizados se alteró, en buena parte, al alza.

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El resumen que extrae el informe es que son más los productos que se encarecen que los que se abaratan, con ropa y calzado a la cabeza, ya que el 90 % de sus referencias modifica el precio, sobre todo al alza (13 suben y 6 bajan).

Otro informe, de la consultora KPMG, destaca que este año serán más los consumidores reflexivos (el 61 %) que los impulsivos (36 %) para estas fechas de rebajas.

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Los precios al alza justifican este nuevo escenario, añade el estudio. De hecho, la carestía de la vida es la principal preocupación para el 88 % de unos consumidores que ya sufren en sus bolsillos el efecto de la inflación.

Mayores precios, más gasto

Pese a estas últimas conclusiones, el gasto para el 'Black Friday' subirá este año por la escalada de precios y el impacto de los costes asociados a la logística y entrega, en un horquilla que varía desde los 175 euros de media por persona previstos por Shopify y Justalia, a los 316 euros estimados por Cetelem.

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Durante el periodo de la campaña, el volumen de compras registrado en las plataformas de pago por internet llega a multiplicarse por 2,8 respecto a un día normal, asegura la gestora financiera Embat.

Cetelem adelanta que el 68,2 % de los españoles tiene previsto realizar compras durante el 'Black Friday', una cifra que se mantiene con respecto a los datos del año pasado (68 %), con un gasto medio de 316 euros y bajo el impacto de la subida de precios.

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Momento de adelantar las compras navideñas

El Observatorio Cetelem, de BNP Paribas, afirma que cerca del 80 % de los encuestados indica que aprovechará el 'Black Friday' para adelantar las compras de Navidad.

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Además, la proporción del presupuesto destinada a este fin se dispara hasta el 64,2 % de media (frente al 52,5 % del año anterior).

En el plano tecnológico, el estudio constata una revolución en el comportamiento del consumidor: el 32,8 % de los encuestados utilizará herramientas de Inteligencia Artificial (IA) durante sus compras.

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Hasta el 40 % de los compradores usará esta herramienta, frente al 29 % de hace un año, según el informe de KPMG.

Los motivos principales de este incremento son la rapidez para comparar precios y ofertas, así como la información fiable que ofrece sobre la calidad y fiabilidad de los productos.

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La IA arropa en este sentido al consumidor ante la desconfianza creciente y acusada de determinadas ofertas.

Sobre esa cuestión, la OCU advierte a los consumidores de que algunas tiendas suben los precios semanas antes del 'Black Friday', para que los descuentos parezcan mayores. Anima, por ello, a comparar los precios con antelación para comprobar si la oferta supone un ahorro real. EFE

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