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La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco rescatado a la deriva a unos 72 kilómetros de El Hierro ha llegado al puerto de La Restinga remolcado por una patrullera de la Guardia Civil con 14 cadáveres a bordo, que han sido desembarcados por un amplio dispositivo.

Seis ocupantes del cayuco, una mujer y cinco varones, habían sido evacuados en helicóptero hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, fueron trasladados en diferentes ambulancias al hospital insular, y también tuvo que ser evacuado en una aeronave, en este caso a Tenerife, un guardia civil herido durante el operativo.

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El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y tres menores, fueron desembarcadas horas antes también en el muelle de La Restinga con evidentes síntomas de fatiga: una fue derivada a un centro sanitario y otras ocho requirieron asistencia sanitaria, la mayoría por deshidratación e hipotermia. EFE

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