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La Restinga (El Hierro), 27 nov (EFE).- El cayuco rescatado a la deriva a unos 72 kilómetros de El Hierro ha llegado al puerto de La Restinga remolcado por una patrullera de la Guardia Civil con 14 cadáveres a bordo, que han sido desembarcados en la tarde de este viernes por un amplio dispositivo de emergencia.

Seis ocupantes del cayuco, una mujer y cinco varones, habían sido evacuados en helicóptero hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, fueron trasladados en diferentes ambulancias al hospital insular, y también tuvo que se evacuado en una aeronave, en este caso a Tenerife, un guardia civil herido durante el operativo.

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El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y tres menores, fueron desembarcadas horas antes también en el muelle de La Restinga con evidentes síntomas de fatiga: una fue derivada a un centro sanitario y otras ocho requirieron asistencia sanitaria, la mayoría por deshidratación e hipotermia.

El cayuco que ha protagonizado la última tragedia de la Ruta Canaria se quedó a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de El Hierro, con sus ocupantes muriendo de sed tras diez días en el mar, como prueban los cuadros de deshidratación que presentaban al llegar a tierra los supervivientes.

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Entre estos se cuenta un hombre que se ha negado a separarse de los fallecidos y que permaneció en el cayuco mientras era remolcado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil rumbo a El Hierro.

Según han indicado a EFE fuentes de los servicios de emergencia, los rescatados han relatado el muelle de La Restinga que salieron hacia Canarias desde Banjul (Gambia) hace diez días.

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Ocho de las personas que han desembarcado en el muelle de La Restinga necesitaron asistencia médica por cuadros de deshidratación severa (uno) o moderada (siete), sumada a hipotermia, unos problemas que revelan la situación de que vivieron durante la travesía.

En el muelle, EFE ha podido comprobar que gran parte de los supervivientes llegaban agotados, sin fuerzas, hasta el punto de que siete personas fueron desembarcadas en camillas y otras tantas necesitaron sillas de ruedas, porque no se sostenían en pie.

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Entre las asistencias sanitarias ha causado sorpresa el mal estado de salud que presentaban para haber estado, como manifiestan, diez días en el mar, ya que ese el tiempo que suelen tardar en alcanzar Canarias los cayucos que salen de Gambia (durante esta semana, han llegado a la isla varios de ese país con nueve días de travesía).

Fue a las 3:29 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

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A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que han intervenido las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Debido al "fuerte impacto emocional" de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores.

En las próximas 24-48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales. EFE

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gf-jmor/jlp

(foto) (vídeo)