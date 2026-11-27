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La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha revindicado el espíritu de la remontada durante el cierre de campaña electoral al proclamar que su candidatura "no se rinde" y fue capaz de ganar a las derechas mientras el presidente, Pedro Sánchez, salía derrotado en el 'cara a cara.

De nuevo, ha vuelto a avisar al líder del PSOE que en estas elecciones no importa qué partido quede primero sino a qué coalición va a gobernar, si la derecha condicionada por Vox o con la progresista con Frente Amplio.

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Así lo ha trasladado durante el cierre de campaña de la candidatura en el recinto 'La Nave' de Villaverde (Madrid) que se ha desbordado ante la afluencia de unos 4.000 simpatizantes y arropada por los ministros Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Pablo Bunstinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), esta última a través de un video. Un millar de personas no han podido acceder a esta instalación aunque han recibido el saludo de Colau y varios de los referentes de Frente Amplio.

Al grito de 'Ada remontada' por sus simpatizantes, ha desgranado que cuando Sánchez se midió en el 'cara a cara' con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la gente progresista estaba "deprimida" pero ahora, tras su paso por el debate a 'cuatro', la izquierda ha recuperado la ilusión porque demostraron al popular que "nadie les calla", en alusión al comentario "calladita" que le dirigió.

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"El Frente Amplio le plantamos cara y ganamos a la derecha y a la extrema derecha, porque el Frente Amplio no se rinde, el Frente Amplio no se va a rendir jamás. Sabemos lo que está en juego", ha desgranado para ensalzar que han alterado una campaña que encararon con dificultades. De hecho, ha arengado a sus bases al proclamar que empezaron con las encuestas "en contra" y están demostrando otra vez que están "haciendo historia".

Mientras, Colau ha puesto en valor la labor de todos ellos al recalcar que han propiciado los hitos de la legislatura y que el propio así lo reconoce en sus mítines cuando saca pecho de sus medidas.

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Sin embargo, Colau ha subrayado que no se puede "caer en el triunfalismo" sobre todo en materia de vivienda y ha tenido palabras de recuerdo para Maricarmen, la anciana que murió en Madrid tras ser desahuciada de la casa en la que vivió décadas.

"Si no se rinde Maricarmen, como nos vamos a rendir nosotros", ha apostillado para enfatizar lo mismo del Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el colectivo de pensionistas, la comunidad LGTBi y los docentes en Madrid en huelga.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)