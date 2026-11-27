Guardar

La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha revindicado el espíritu de la remontada durante el cierre de campaña electoral al proclamar que su candidatura "no se rinde" y fue capaz de ganar a las derechas mientras el presidente, Pedro Sánchez, salía derrotado en el 'cara a cara.

De nuevo, ha vuelto a avisar al líder del PSOE que en estas elecciones no importa qué partido quede primero sino a qué coalición va a gobernar, si la derecha condicionada por Vox o con la progresista con Frente Amplio.

PUBLICIDAD

Así lo ha trasladado durante el cierre de campaña de la candidatura en el recinto 'La Nave' de Villaverde (Madrid) que se ha desbordado ante unos 4.000 simpatizantes y arropada por los ministros Yolanda Díaz (Trabajo), Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad) y Pablo Bunstinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia), esta última a través de un video. Ante esta afluencia, un millar de personas se ha quedado fuera del recinto aunque los dirigentes les han brindado un saludo.

Al grito de 'Ada remontada' por sus simpatizantes, ha desgranado que cuando Sánchez se midió en el 'cara a cara' con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la gente progresista estaba "deprimida" pero ahora, tras su paso por el debate a 'cuatro', la izquierda ha recuperado la ilusión porque demostraron al popular que "nadie les calla", en alusión al comentario "calladita" que le dirigió.

PUBLICIDAD

"El Frente Amplio le plantamos cara y ganamos a la derecha y a la extrema derecha, porque el Frente Amplio no se va a rendir jamás porque sabemos lo que está en juego", ha desgranado para ensalzar que han alterado una campaña que encararon con dificultades. De hecho, ha arengado a sus bases al proclamar que empezaron con las encuestas "en contra" y están demostrando otra vez que están "haciendo historia".

Mientras, Colau ha puesto en valor la labor de todos ellos al recalcar que han propiciado los hitos de la legislatura y que el propio así lo reconoce en sus mítines cuando saca pecho de sus medidas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Colau ha subrayado que no se puede "caer en el triunfalismo" sobre todo en materia de vivienda y ha tenido palabras de recuerdo para Maricarmen, la anciana que murió en Madrid tras ser desahuciada de la casa en la que vivió décadas.

"Si no se rinde Maricarmen, como nos vamos a rendir nosotros", ha apostillado para enfatizar lo mismo del Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el colectivo de pensionistas, la comunidad LGTBi y los docentes en Madrid en huelga. Por tanto, ha asegurado que van a ser la "sorpresa" en las elecciones y que ante los que quieren "esparcir el miedo, el odio y la crueldad" van a levantar "siempre la bandera de la ternura".

PUBLICIDAD

DÍAZ, A SÁNCHEZ: FEIJÓO GANÓ LAS ELECCIONES Y FUE A LA OPOSICIÓN

La vicepresidenta segunda, que durante el mitin se abrazó efusivamente con Colau, ha disertado que estas elecciones no van de "voto útil" sino de la "política útil" que abandera su espacio y ha advertido al líder del PSOE que Feijóo ganó los comicios hace cuatro años y quedó relegado a la oposición.

PUBLICIDAD

Díaz ha pedido emular los comicios de 2023 y no concentrar voto en el PSOE, que es el "voto del miedo", sino "darle fuerza" a Colau porque así es como se revalida el Gobierno de coalición y se impide que el dirigente de Vox, José María Figaredo, pueda convertirse en el próximo ministro de Trabajo.

Mientras, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha enfatizado que Colau sí ha dejado "calladito" a Feijóo con su victoria en el debate y ha prometido que Frente Amplio "va a estar a la altura" el 29N de lo que demanda la izquierda alternativa.

PUBLICIDAD

"EL PSOE NO TIENE QUE COPIAR MEJOR Y ANTES"

La titular de Sanidad y ministra de Sanidad, Mónica García, ha ironizado que si el PSOE trata de imitar sus medidas para apelar al voto útil, que se atrevan a copiarlas todas "mejor y antes", como en el caso de los decretos de vivienda.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha defendido que su espacio político esta orgulloso de copiar las "mejores ideas progresistas que vienen de la sociedad civil", citando a las ampas, las asociaciones de vecinos o los sindicatos de clase, que luego plasman en legislación.

Mientras, Urtasun ha ensalzado al millar de personalidades de la cultura que han pedido el voto para Frente Amplio, pues en "tiempos de reacción" y con la "extrema derecha acampando por el mundo", "mojarse políticamente para un profesional de la cultura tiene el doble de valor porque se juegan sus carreras".

PUBLICIDAD

Tras prometer que si Frente Amplio revalida el Gobierno no habrá "censura", el ministro ha pedido concentrar el voto en la coalición porque cada escaño que se logre es uno que se arrebata a las derechas.

EMILIO DELGADO: "LO QUEREMOS TODOS"

El cabeza de lista de Frente Amplio, Emilio Delgado, ha asegurado que constituyen la "esperanza organizada" y ha agregado que es urgente repartir "la riqueza, el dinero, el tiempo y la propiedad". "Lo queremos todo y lo queremos ya", ha enfatizado que ante los avances que se han conseguido esta legislatura la respuesta de la "reacción ha sido furiosa".

Mientras, la colíder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, ha tachado a Abascal de "miserable" y a Feijóo de "sinvergüenza" por querer llegar a la Moncloa con Vox, augurando que no lo conseguirá.

A su vez, el dirigente de IU, Toni Valero, ha advertido que en la izquierda no caben "equidistancias" ni "la frivolidad "de quien te dice que dos ministros no sirven para nada, pero unos cuantos diputados en el Grupo Mixto poco menos que van a hacer la revolución", en alusión a Podemos y Adelante Andalucía.

Durante el acto, que ha abierto la dirigente de Más Madrid Carla Antonelli, también ha habido saludos de otras formaciones progresistas como la Francia Insumisa y se han intercalado actuaciones musicales como el cantautor Pedro Pastor, Samantha Hudson, y las previstas al final del evento del rapero Elio Toffana y Zahara.

Entre los asistentes estaban el exdirigente de Podemos Ramón Espinar, la exdiputada Tania Sánchez y el cantante Rayden, que firmó el manifiesto del mundo de la cultura en apoyo a Frente Amplio.