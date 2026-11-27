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Madrid, 27 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha afirmado este viernes que la coalición que lidera "no se va a rendir jamás" y ha subrayado que van a poner "el cuerpo en las instituciones para que lo que la ciudadanía está reclamando en la calle se haga realidad en el gobierno".

"En ningún momento nos planteamos rendirnos . Porque si no se rinde una persona como Maricarmen, ¿cómo nos vamos a rendir nosotras?", ha dicho Colau en el mitin de cierre de campaña celebrado en el espacio La Nave, de Madrid, completamente abarrotado de público y acompañada de otros candidatos y de los ministros de Sumar.

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Precisamente la vivienda, ha dicho, es una de las razones principales que han contribuido a que Frente Amplio se "haya abierto camino y se plantee ganar las próximas elecciones el 29 de noviembre".

Entre gritos del público de "Ada remontada", la candidata ha señalado que "cambiar la historia no lo hace ninguna persona sola" sino, "la gente común cuando se organiza y decide cambiarlo todo, como está pasando ahora". EFE

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(Foto)(Video)(Audio)