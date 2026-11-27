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Ceuta, 27 nov (EFE).- Un total de cinco migrantes marroquíes han sido expulsados en dos días por sentencias judiciales al haber cometido diferentes actos delictivos, uniéndose a las decisiones judiciales que se vienen produciendo con los migrantes que accedieron a la ciudad a finales de julio.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, todas las sentencias han sido emitidas por el magistrado titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 2 como consecuencia de detenciones practicadas en Ceuta durante los últimos meses.

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El juez ha expulsado de España, por un periodo de ocho años, a un migrante por un delito de atentado contra la autoridad y condenado a una pena de un año y seis meses de prisión por haber intentado agredir a varios agentes de la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron el 24 de agosto cuando un grupo de migrantes estaban intentaron robar en varios vehículos estacionados en la vía pública.

Por otro lado, un marroquí ha sido condenado a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad -sustituido por la expulsión del territorio nacional durante cinco años- por un delito cometido el 10 de septiembre en la avenida Cadi Iyad.

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El migrante reaccionó de forma violenta contra dos militares, los cuales iban a identificarlo.

Otro marroquí ha sido condenado a trece meses de prisión -sustituido por ocho años de expulsión de España- por atentar contra dos militares de Regulares, a los que amenazó con un cuchillo en la zona del puerto de Ceuta el 8 de septiembre.

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Asimismo, otro migrante ha sido condenado a dos años y un mes de prisión -reemplazados por la expulsión de España durante ocho años- por un delito de robo con violencia en establecimiento comercial y maltrato de obra. En este caso, ocurrido el 6 de septiembre, robó varias prendas de ropa y empujó al vigilante de seguridad.

Finalmente, otro migrante, detenido el 8 de septiembre, ha sido condenado por un delito de atentado contra la autoridad a un año y tres meses de prisión -sustituido por tres años de expulsión de España- por resistencia y forcejear contra un militar en la zona de Benítez, sobre el que se abalanzó con unas tijeras. EFE

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