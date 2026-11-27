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Valencia, 27 nov (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró tras ser remontado este viernes por el Racing de Santander en el Ciutat de València (1-3) que, durante los 90 minutos, el mejor equipo ha sido el Levante, “pero ha ganado el Racing, que también es un buen equipo y juega bien”.

“Si vas a hacer muchos partidos como este vas a estar en la primera mitad ganando 3-0. El triple cambio y la lesión de Oriol Rey han cambiado el partido. No ha sido solo por eso, ha sido una combinación de muchas cosas, pero, es verdad, perdemos el partido a partir de ahí porque con balón empezamos a tener menos clarividencia”, apuntó en rueda de prensa.

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Asimismo, Castro expresó: “Me gustaría tener más puntos, pero faltan muchos para pelear. Estaría muy preocupado si no hubiéramos jugado al fútbol, si no hubiéramos generado nada, si no hubiéramos tenido ocasiones. Solo no terminamos con más goles, eso me da la sensación de que los resultados van a venir. Pasa muchas veces, en el fútbol no hay justicia, pero por justicia pienso que deberíamos tener más puntos”.

Por otro lado, el técnico portugués habló sobre cómo la afición azulgrana pidió cambios durante el partido. “Guardiola no podría entrenar aquí (en el Levante). A veces juega los 90 minutos con los mismos. La gente: 'Cambios, cambios, cambios’... Tal vez ha sido uno de mis errores: el equipo ha empeorado con los cambios”.

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“Hoy el estadio no ha estado como de costumbre, me gustaría que cuando estamos más bajos que sean ellos los que nos den esa energía. Sabía que esa temporada iba a ser difícil, pero pienso que cuando estuvimos en más dificultad la afición debería también hacernos ir a más. Este estadio tiene algo especial y no lo podemos perder”, agregó.

Por último, sobre la primera titularidad liguera de Marc Santos en la Liga comentó: “Ha sido uno de los mejores jugadores del equipo, ha sido uno de los más tranquilos con balón, no ha sido ninguna sorpresa para nosotros. Entiendo que se habla porque tiene 16 años. Dicen que me gustan jugadores jóvenes, no, me gustan jugadores buenos, la edad no me importa. es bueno que haya renovado y que la cláusula sea alta”. EFE

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