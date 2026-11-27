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Madrid, 27 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado que los comicios del 29 de noviembre serán "la última oportunidad para decidir" entre "violencia o convivencia" en España, y ha declarado: "los españoles han estado calladitos estos ocho años, pero este domingo van a hablar".

En el mitin de cierre de campaña del PP de Madrid, celebrado en el espacio Lírico Rooftop Calderón, Díaz Ayuso ha aventurado que su partido, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, pondrá fin a "la España de los bandos, del miedo, de los matones, de los violentos" y "de los cobardes", encarnada a sus ojos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Díaz Ayuso, que al final del mitin ha posado con una camiseta con el lema 'A Pedro Sánchez lo eché yo', ha hecho sus últimos minutos de discurso ante una imagen del candidato del PP en Gipuzkoa, Jon Echeverría, que en sus palabras "ha mirado de frente al terror" durante la campaña electoral.

"Quedan dos días para decidir si España se suicida", ha resumido la presidenta.

Por su parte, la número 2 de la lista del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aludido igualmente al término que ha marcado el último día de campaña, tras espetárselo Núñez Feijóo a la candidata de Frente Amplio a la Presidencia, Ada Colau.

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"Calladitas nos quiere la izquierda, no nos vamos a callar", ha replicado, a lo que ha añadido: "No aceptamos que nos utilicen, jamás, y menos de una forma tan burda como lo han hecho hoy". EFE