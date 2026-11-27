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(Actualiza NA5421 con más información)

Madrid, 27 nov (EFE).- El cineasta Pedro Almodóvar y el grupo Los Planetas se han sumado este viernes al mitin del fin de campaña del presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y han pedido el voto para evitar que pueda derogarse la ley de memoria democrática y para "frenar al fascismo".

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Desde el escenario colocado en el centro de la Caja Mágica de Madrid, lugar elegido por el PSOE para cerrar la campaña del 29N, Almodóvar ha leído el poema 'No quiero' de Ángela Figuera Aymerich y ha presentado a Ángela Raya, nieta de un sindicalista granadino fusilado en agosto de 1936.

Pudo recuperar los restos de su abuelo en 2025, ha explicado, gracias a las políticas públicas de memoria democrática y a la financiación del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía; pero "tanto el PP como Vox han anunciado su intención de derogar la ley de memoria democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha afirmado entre aplausos de los militantes socialistas.

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El encargado de abrir el mitin, al que, según cifras facilitadas por el PSOE, han asistido 13.000 personas, ha sido Alejo Stivel, cantante de Tequila; y también ha subido al escenario la cantante Alice Wonder.

Los Planetas, que han cerrado el acto que el PSOE había presentado como algo "más que un mitin", han explicado que acudían para contribuir a "frenar el fascismo" y han interpretado tres canciones que no se han emitido por la retransmisión en vivo que ofrecía el partido.

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También ha actuado una batucada en directo y Lina Makoul, una cantante palestina-israelí nacida en Estados Unidos, quien ha defendido que ningún refugiado elige serlo. EFE