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Madrid, 27 nov (EFE).- El italiano Giacomo Agostini, el piloto con más títulos mundiales de motociclismo con quince campeonatos en su palmarés, dijo entender la decisión del español Marc Márquez, que este viernes anunció su retirada, porque a su juicio “la salud y el físico es más importante de todo”.

El legendario piloto confesó en una entrevista en el programa Radiogaceta de los Deportes de RNE que confiaba en que Márquez continuase al menos una temporada más: “Pensaba que era seguro para un año”, dijo.

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Recordó su propia retirada, cuando llegó a llorar durante días, por lo que está convencido de que el recientemente proclamado campeón del mundo de MotoGP también habrá sufrido "porque se trata de una decisión muy dura” para cualquier deportista.

“Márquez es una persona que puede luchar, que da espectáculo; no dice yo soy el mejor, respeta también al adversario", dijo Agostini, que elogió la humildad del catalán y su poco egoísmo y recordó que el motociclismo siempre ha sabido sobreponerse a la despedida de sus grandes campeones: “La vida es así”, opinó. EFE

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