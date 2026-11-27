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Montevideo, 27 nov (EFE).- El entrenador del brasileño Palmeiras, Abel Ferreira, aseguró este viernes que el hecho de jugar la final de la Copa Libertadores supera cualquier cansancio que pueda tener la plantilla por los partidos acumulados a lo largo de la temporada.

"Están las condiciones dadas para jugar una buena final", dijo el portugués en la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo y el argentino Estudiantes disputarán en el estadio Centenario de Montevideo.

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Por otra parte, apuntó que su equipo comenzó a trabajar para la final el pasado 7 de enero y que lo que en los días previos al juego hay que apuntar a la parte emocional.

"Lo más importante es que mis jugadores tengan desde el primer minuto la sensación de gratitud por esta oportunidad", añadió Ferreira, quien aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los miles de hinchas de Palmeiras que cruzaron la frontara para alentar al equipo.

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"Que la hinchada sepa que nosotros corremos y jugamos por ellos. También por cada uno de nuestros jugadores, por les lesionados que querían estar acá. Por supuesto, por nuestras familias que están aquí. Les pido que no dejan de cantar del primer al ultimo minuto. Eso es lo que le pido a la hinchada. Juntos somos más fuertes", enfatizó el entrenador.

En ese sentido, pidió a todos sus futbolistas que crean, que tengan confianza y den lo mejor de sí para llevarse la gloria eterna a casa.

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"Nosotros no ganamos el partido y las finales con once. Tenemos que tener buenos jugadores para jugar el partido y buenos jugadores para entrar y ayudarnos. A mí me cuesta mucho elegir sólo once. A mí me cuesta dejar jugadores en el banco", dijo el director técnico, quien explicó que si dependiera de él utilizaría a los 23 desde el comienzo.

Ferreira, quien asistió a la conferencia de prensa acompañado por el capitán Gustavo Gómez, conquistó con Palmeiras la Copa Libertadores de 2020 y la de 2021. Esta última en el estadio Centenario ante Flamengo, mismo rival con el que perdió la final del año pasado.

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Consultado por ese partido, dijo que su equipo deberá mejor que lo que lo hizo en aquella oportunidad, indicó que les dolió mucho perder y destacó la capacidad de los suyos para seguir luchando.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 17.00 hora local (20.00 GMT) en una final de la Copa Libertadores que se disputará a estadio lleno.

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El conjunto brasileño buscará su cuarto título tras los obtenidos en 1999, 2020 y 2021. EFE

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