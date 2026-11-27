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València, 27 nov (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido a los suyos que voten sin miedo el próximo domingo, en un acto de cierre de campaña en la plaza de toros de València en el que han participado unas 14.000 personas.

Abascal ha pedido una gran movilización para poder sumar la mayoría suficiente con el PP para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ha instado a los suyos a echarle "ovarios" y "cojones" y a tener el valor que, según ha recalcado, España merece.

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"Aspiro a salir el domingo y decir a todos 'misión cumplida': se va (Pedro Sánchez)", ha destacado el líder de Vox en su intervención, en la que ha advertido que "eso no está hecho".

Ha recalcado que las urnas no se llenan con encuestas favorables, sino con la voluntad decidida de los ciudadanos de introducir los votos como si fueran "banderillas".

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El candidato a la Presidencia del Gobierno ha entrado por la puerta grande de la plaza, cuyas luces se han apagado para que sus simpatizantes le iluminaran con las linternas de sus móviles al tiempo que agitaban banderas de España y sonaba la canción 'Prioridad nacional' que ha acompañado a Abascal en todos sus mítines. EFE

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