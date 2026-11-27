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Tarancón (Cuenca), 27 nov (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este viernes que no le sorprende que la Comisión Europea "haya tumbado la prioridad nacional" y que su partido se presenta a las elecciones de este domingo "para tumbar a la Comisión Europea".

Lo ha señalado así en una rueda de prensa en Tarancón (Cuenca) al ser preguntado por lo indicado en Bruselas por el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, acerca de que la ley que aplica el concepto de la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana vulnera la legislación europea al exigir más de cinco años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida.

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"Nos presentamos a las elecciones para cambiar las cosas, para cambiar las leyes y para tumbar a la Comisión Europea", ha contestado el líder de Vox, y ha añadido que esperan conseguirlo gracias al "cambio en España" este domingo, junto al que también desea con Marine Le Pen en Francia y una reelección de Georgia Meloni en Italia.

En este sentido, ha recomendado al PP "sumarse" a quienes quieren "acabar con la discriminación a los europeos dentro de Europa y a los españoles dentro de España", porque "lo que está haciendo la Comisión Europea" a su juicio es "una traición a nuestro pueblos".

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"Nos presentamos precisamente para terminar con esa traición y para cambiar las leyes", ha agregado.

En el último día de la campaña electoral, Abascal ha hecho también "un llamamiento a los abstencionistas" para que acudan a los colegios electorales para "comprobar" que nadie ha votado por ellos.

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"Que pregunten al presidente de mesa si podrían votar, para estar seguros de que nadie ha votado por ellos, de que nadie ha utilizado el voto por correo para votar por la gente que no ha votado nunca", ha explicado, además de apuntalar: "Y si ya están allí, si nos votan, mucho mejor".

Sobre la afirmación de Pedro Sánchez en el debate a cuatro de la víspera de que era el único de ellos que había hecho la mili, Abascal ha señalado que él se ha "jugado la vida" en el País Vasco cuando el candidato socialista "estaba jugando al baloncesto y cobrando sobresueldos de Caja Madrid".

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Ha considerado que Sánchez en el debate hizo una "pinza" con Ada Colau que le dio "bastante asco", en especial cuando la candidata del Frente Amplio le invitaba a condenar la violencia machista.

"Fundamentalmente porque la pregunta era muy ofensiva, porque la duda ofende. Preguntarle a una persona en televisión si condena la violencia contra la mujer me ofende", ha dicho Abascal, cambiando violencia contra la mujer en vez de violencia machista.

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Preguntado acerca de si él debió haber hecho pinza con Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no lo cree, puesto que el PP "no está de acuerdo con la prioridad nacional" ni con las "remigraciones" ni con "la desregulación de la economía" ni con "tumbar la agenda verde". EFE