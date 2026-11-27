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Inés Morencia

Valladolid, 27 nov (EFE).- El húngaro Benedek Nagy le ganó la batalla en la portería a Xoan Ledo y, con sus quince paradas, resultó clave en la victoria del Recoletas Valladolid, que supo contrarrestar la energía del rival con un fluido juego de ataque y una buena defensa.

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Empezó el cuadro riojano muy centrado un choque que se preveía de gran intensidad, lo que quedó patente desde el minuto uno, y tomó la iniciativa en el marcador, gracias a la velocidad de Oriol Zarzuela.

Con un parcial de 0-3, los vallisoletanos se vieron a remolque en los compases iniciales, pero Tao Gey-Emparan se hizo con el protagonismo, con acciones muy rápidas lo que, unido a una defensa más consistente, equilibró el marcador (5-5).

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Xoan Ledo tuvo un papel relevante en esos compases iniciales, amparado por los defensores de su equipo, pero Nagy no tardó en aparecer, también merced a una mayor presión defensiva de sus compañeros.

El juego de continuidad en el Recoletas les aportó un gran rédito, con Sergio Sánchez y Tao repartiéndose los goles y dando ventaja con ellos al cuadro local (12-11). Una mínima renta que, sin embargo, Miguel Ángel Velasco quiso anular con un tiempo muerto.

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No había lugar para el respiro porque los errores o pérdidas se pagaban con tantos del contrario, de ahí que el grado de concentración y de exigencia fuera máximo, en uno y otro conjunto, en gran medida, por el amplio conocimiento mutuo.

Y con dos paradas, en cada una de las áreas, y una renta de un gol para el cuadro de Logroño (15-16), se llegó al descanso.

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Tras la reanudación, los riojanos mantuvieron esa pequeña diferencia, pero se iban produciendo alternancias en el marcador, siempre merced a esos detalles en forma de paradas de Ledo o Nagy o de mejores transiciones.

Iribar tomó la responsabilidad del Recoletas en ataque, con efectivas finalizaciones, para responder y anular la renta de dos goles del Dicorpebal (23-25) que, tras el receso de David Pisonero, pasó a un 28-26.

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Los vallisoletanos supieron sacar partido del lanzamiento exterior para mantenerse por delante en el marcador y de una defensa que engrandeció más a un seguro Nagy, cuyas paradas resultaron determinantes para dejar el triunfo en Huerta del Rey.

Ficha técnica:

36- Recoletas Atlético Valladolid (15+21): Nagy, Sergio Sánchez (6), Tao (8,2p), Alejandro Pisonero (2), Iribar (7,1p), Ribeiro (-), De Toledo (2), Fodorean (6), Donlin (), Colón (-), Serrano (-), Pinheiro (4), Nacho Suárez (1).

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32- Dicorpebal Logroño La Rioja (16+16): Xoan Ledo, Oliveira (2), Zarzuela (2), Ishida (-), Aitor García (5), Miguel Martínez (6), Popovic (-), Preciado (2), Álvaro Martínez (3), D'Antino (5,3p), Arana (4), Jung (1), Lombardi (2).

Parciales cada cinco minutos: 0-3, 5-5, 6-8, 10-10, 14-14, 15-16 -descanso-; 18-18, 21-22, 24-25, 30-28, 33-21, 36-32 -final-.

Árbitros: Yon Bustamante López y Javier Álvarez Mata (Federación vasca). Excluyeron dos minutos a Iribar (m.37), Ribeiro (m.43 y 57), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Ishida (m.23), Aitor García (m.50), del Dicorpebal Logroño La Rioja.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la undédima jornada de Liga Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 2.421 espectadores. EFE

mim/jl