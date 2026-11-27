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Puertollano (Ciudad Real), 27 nov (EFE).- La selección española absoluta femenina de balonmano ha rescatado un empate en el tramo final del partido contra Portugal (28-28), en el estreno del Torneo Internacional de España de Puertollano (Ciudad Real), en un duelo de máxima exigencia en el que el combinado nacional tuvo que remar a contracorriente durante muchos minutos para acabar empatando en un desenlace frenético.

El conjunto portugués arrancó con dificultades ante el buen inicio de las Guerreras, que se colocaron 3-0 en los primeros minutos con Danila So Delgado como protagonista. Sin embargo, Portugal fue creciendo en el encuentro y aprovechó los errores ofensivos y las dificultades defensivas españolas para darle la vuelta al marcador.

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Las Guerreras encontraron la reacción antes del descanso. España elevó su intensidad defensiva, con Nicole Morales sosteniendo al equipo bajo palos y un bloque central formado por Kelly Fonkeng y Eli Cesáreo que consiguió dificultar la circulación portuguesa.

Esa mejora permitió al combinado nacional recuperar terreno, enlazar goles y darle la vuelta al marcador, llegando a ponerse 10-9 en el minuto 25. El intercambio de goles mantuvo la igualdad hasta el descanso, al que España llegó por delante (13-12).

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Tras la reanudación, Portugal volvió a encontrar soluciones en su juego combinativo, castigando los desajustes defensivos de España y recuperando el control del encuentro.

Las Guerreras intentaron responder a través de Danila So Delgado y Eider Poles, pero el conjunto luso encontró continuidad en las acciones de Mihaela Minciuna y Beatriz Sousa para volver a abrir distancias.

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España no logró frenar la dinámica visitante y afrontó los últimos diez minutos por detrás en el marcador, llegando a verse con tres goles de desventaja en el tramo final.

La reacción española llegó en los últimos compases. Danila So Delgado asumió el peso ofensivo y lideró la remontada, mientras Maddi Aalla apareció bajo palos en un momento decisivo para mantener vivas las opciones de las Guerreras.

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España fue recortando distancias hasta que la capitana devolvió las tablas con el 27-27 a falta de un minuto. Rocamora solicitó tiempo muerto a 21 segundos del final con uno abajo para preparar la última posesión, en la que Lysa Tchaptchet se encargó de colocar el 28-28 que cerró el encuentro.

El partido dejó también los primeros pasos de Erika Vladu y Estitxu Rodríguez con la selección absoluta. Ambas debutaron con las Guerreras en Puertollano, en una cita que supone una nueva oportunidad para seguir ajustando al equipo en la recta final de preparación para el Campeonato de Europa.

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FICHA TÉCNICA:

28 - (13+15). España: Nicole Morales (p), Estitxu Rodríguez (2), Danila So Delgado (8), Lysa Tchaptchet (2), Lisa Oppedal (2), Erika Vladu (1) y Belén Rodríguez (1) –siete inicial. También jugaron, Elba Álvarez (1), Elisabet Cesáreo, Maddi Aalla (p), Kelly Fonkeng (1), Paola Bernabé, Eider Poles (5), Carmen Arroyo (3), Paula Agulló (2) y Adriana Mallo.

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28 - (10+18) Portugal: Matilde Rosa (p), Beatriz Sousa (7), Mihaela Minciuna (4), María Unjanque (3), Neide Duarte (3), Rita Campos (3) y Carolina Monteiro (3) –siete inicial. También jugaron, Isabel Góis (p), Constança Sequeira (1), Júlia Figueira, Nádia Rodrigues (4), Rita Guimarães (p), María Lopes, Luana Jesús, Carmen Figueiredo y Débora Moreno.

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 4-5, 4-7, 6-9, 10-9, 13-10 (Descanso); 16-15, 18-16, 20-18, 21-22, 24-25 y 28-28 (Final).

Árbitros: Los catalanes Albert Pérez y Daniel Toro. Excluyeron a Lysa Tchaptchet y Carmen Arroyo, en una ocasión y en dos, a Erika Vladu y Adriana Mallo, por España, y a María Unjanque, en una ocasión, por Portugal.

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Incidencias: Partido correspondiente al Torneo Internacional de España, disputado en el Antonio Rivilla de Puertollano, con unos 1.500 espectadores. EFE

an/asc