Valencia, 27 nov (EFE).- El Racing de Santander remontó este viernes el gol inicial de Iván Romero al final de la primera parte y se impuso al Levante (1-3) con un doblete de Pablo García y un gol Yassir Zabiri en los últimos veinticinco minutos de la segunda parte para alargar su gran momento de forma, alcanzar los 20 puntos y, a su vez, dejar todavía más tocado a uno de sus rivales en la lucha por la permanencia. EFE

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