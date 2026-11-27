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Leganés (Madrid), 27 nov (EFE).- El Leganés logró dejar su portería a cero por primera vez desde el pasado 4 de septiembre pero, a cambio, pagó el peaje de poner fin a la racha de dos triunfos consecutivos que no había logrado desde finales de agosto, al empatar sin goles en casa ante el Sabadell.

Una de las claves que explica el buen momento del Lega ha sido la capacidad para poner a funcionar a sus dos delanteros de referencia, Álex Millán y sobre todo el mediático Álvaro Morata. Incompatibles a priori, el técnico Luis Carrión ha creado una química que permite al equipo ser explosivo en ataque. En solo seis minutos volvió a quedar patente cuando un gran centro desde la derecha de Morata no logró cabecearlo con precisión Millán.

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Fue el aviso inicial de un anfitrión que tuvo los acercamientos más claros en la primera mitad, siempre protagonizados por la dupla de arietes. Así Morata, tras una pared con el canterano Jorge Martínez, realizó un giro virtuoso dentro del área al que dio continuidad con un tiro muy bien despejado por Diego Fuoli. Y Millán, al filo del descanso, no logró embocar entre los tres palos un mano a mano.

El paso por vestuarios cambió las cosas y la iniciativa pasó a manos del Sabadell. Alain Ribeiro, solo en un córner, mandó su cabezazo fuera y Ton Ripoll inquietó en un lanzamiento de falta desde la frontal que se fue cerca de la escuadra. Entre medias marcó el cuadro madrileño, Álex Millán de cabeza en una falta lateral sacada por Álex Sancris, pero su tanto fue anulado por fuera de juego.

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La localía acabó despertando de nuevo la ambición en el Leganés, que en el último cuarto de hora se lanzó con descaro a por los tres puntos. Tanto de nuevo Morata como Miguel Atienza pusieron a prueba a Fuoli, pero el arquero exhibió reflejos en ambos casos para mantener un equilibrio en el marcador que se mantuvo hasta el final.

- Ficha técnica:

0 – Leganés: Luca Zidane; Jorge Martínez (Tejero, m.74), Aguilar, Miquel, Marvel; Unax (Gharbi, m.67), Dani Rodríguez (Diawara, m.67), Atienza, Álex Sancris (Soko, m.87); Álex Millán (Naim García, m.74) y Morata.

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0 – Sabadell: Fuoli; Óscar Sanz (Catalá, m.57), Edgar, Genar, Miki Codina (Yussif, m.83); Ton Ripoll, Pere Pons, Alain Ribeiro (Eneko, m.62), Joel Priego (Vallés, m.83); Baena y Rahmani (López-Pinto, m.62).

Árbitro: José Antonio Villalobos (Comité andaluz). Amonestó a Óscar Sanz (m.2), Atienza (m.20), Dani Rodríguez (m.25), Morata (m.38), Rahmani (m.41), Unax (m.56).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada dieciséis de LALIGA Hypermotion disputado en el estadio Ontime de Butarque ante 9.281 espectadores. EFE