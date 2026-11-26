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Madrid, 26 nov (EFE).- El líder de la oposición y candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, si gobierna tras las elecciones generales del 29 de noviembre, buscará "recuperar la ambición y la autoestima como país", así como "recuperar la esperanza de los jóvenes españoles".

Así lo ha expresado Feijóo en una entrevista publicada este jueves por el diario El Mundo, en la que ha asegurado que el PP va a "restaurar el Estado de derecho, los Presupuestos cada año, la independencia de las instituciones del Estado" y que en el Consejo General del Poder Judicial "12 de sus 20 miembros se voten entre ellos", entre otras medidas.

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Por otra parte, ha afirmado que pretende que RTVE vuelva a contar con "periodistas de reconocido talento y experiencia", en lugar de "presentadores o presentadoras de programas 'hooligans' del partido y descalificativas con los de la oposición". En este sentido, Feijóo ha agregado que, bajo su mandato, no se hará "negocio con los productores para hacer competencia a las cadenas privadas en la misma franja".

En materia de inmigración, Feijóo ha subrayado que aplicará el "Reglamento de Retorno" y que mandará "un mensaje a las mafias y a los países de origen". Además, ha remarcado que pedirá a la Unión Europea "una política de cooperación coherente con los países que cumplen con la migración ordenada".

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"La ley, la Constitución y los principios básicos que inspiran un proyecto reformista", son las líneas rojas que ha marcado Feijóo a Vox, formación de la que ha asegurado que no le ha "pedido nada" para formar un posible Gobierno.

No obstante, ha expresado su deseo de que "los ministerios sean del PP", aunque ha garantizado que respetará "el resultado de las urnas". Igualmente, ha indicado que está "dispuesto a pactar con Vox y no repetir elecciones", así como ha destacado que en el último año Vox ha tenido "un comportamiento mucho más institucional, maduro y consecuente con la situación del país". EFE

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