Guardar

Montevideo, 25 nov (EFE).- El Estudiantes de La Plata argentino arribó este miércoles a Montevideo con 27 jugadores convocados por Alexander 'Cacique' Medina para jugar la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras brasileño y el atacante Joaquín Correa trabajando para poder tener minutos.

Al igual que lo hizo para el duelo de semifinales frente al también brasileño Flamengo, el director técnico uruguayo decidió viajar con todos los futbolistas disponibles y otros que no estarán.

PUBLICIDAD

En la lista se destacan el portero uruguayo Fernando Muslera, los centrales Marcos Rojo y Tomás Palacios, los centrocampistas José Sosa y Tiago Palacios y los atacantes Guido Carrillo, Edwuin Cetré y Joaquín Correa.

Mientras tanto, los guardametas Fabricio Iacovich y Rodrigo Borzone, los defensores Santiago Núñez, Gastón Benedetti, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Eric Meza, Ramiro Funes Mori y Eros Mancuso, los centrocapistas Joaquín Tobio Burgos, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Jalil Elías y Bautista Kociubinski y los delanteros Adolfo Gaich, Lucas Alario, Brian Aguirre y Fabricio Pérez completan la nómina.

PUBLICIDAD

Por su parte, el suspendido Baltasar Rodríguez y los juveniles Valente Pierani, Joaquín Pereyra y Tiziano Van der Tuin también se trasladaron a Montevideo en el vuelo que llegó en horas de la noche.

Según destacó el club argentino en un comunicado, Correa ya se encuentra trabajando con el balón y la respuesta que mostró en los últimos días lleva a creer que podría sumar minutos en la final.

PUBLICIDAD

Este jueves, Estudiantes trabajará en Montevideo a puertas cerradas, mientras que el viernes se entrenará en una sesión que estará abierta a la prensa por 15 minutos.

El próximo sábado, el conjunto de La Plata se enfrentará a Palmeiras con la misión de conquistar su quinta Copa Libertadores frente al rival al que venció en 1968 para ganar la primera de su historia.

PUBLICIDAD

En esa oportunidad, tras ganar por 2-1 en Argentina y caer por 3-1 en Brasil, el conjunto que dirigía Osvaldo Zubeldía se impuso por 2-0 en el estadio Centenario de Montevideo con tantos de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, ídolo del club y padre de su actual presidente, Juan Sebastián Verón. EFE

(foto) (video)