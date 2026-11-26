Guardar

Madrid, 26 nov (EFE).- El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre finaliza este jueves para todos los electores que se encuentren en España y que hayan solicitado previamente ejercer su derecho al sufragio por correspondencia.

Todo ellos, casi 1,1 millones de personas mayores de 18 años, podrán acudir todavía este jueves a las oficinas de Correos en los horarios habituales de apertura y como máximo hasta las 14:00 horas.

PUBLICIDAD

Según ha informado Correos, la cifra de 1.099.687 solicitudes de voto por correo supone un incremento del 11,47 % respecto a las generales de 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo periodo del año, aunque un descenso del 58 % frente a las elecciones del 23 de julio de 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto adelantado.

El plazo finalizaba inicialmente ayer miércoles, pero la Junta Electoral Central (JEC), que aceptó de esta forma una solicitud en ese sentido formulada por el Partido Popular, decidió el viernes pasado dar un día más a los ciudadanos que lo hayan solicitado -para lo que tuvieron hasta el pasado día 19-.

PUBLICIDAD

La ampliación del voto por correo no es una novedad, sino que ya ocurrió en las últimas tres elecciones generales, las de abril y las de noviembre de 2019 y también las de julio de 2023, incluso con una segunda prórroga de un día más en las dos últimas convocatorias.

En las generales de 2023, que por ser en verano implicaron un número mucho mayor de votos por correo, fue la empresa pública postal la que formuló la petición para poder atender, como explicó entonces, las peticiones de las personas que indicaron en su solicitud del voto por correo una dirección de entrega y después pidieron recibir la documentación electoral en una nueva residencia.

PUBLICIDAD

También se tomó esta medida en otras elecciones, como las europeas de 2024 y las catalanas, vascas y gallegas del mismo año. EFE