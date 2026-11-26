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Washington, 25 nov (EFE).- LeBron James firmó este miércoles su primer triple-doble con los 76ers en la victoria de Philadelphia sobre los Miami Heat por 111-104, en un partido que era a vida o muerte para las aspiraciones del equipo en la NBA Cup.

James terminó con 25 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, en otro partido sin Joel Embiid para los 76ers, en el que Jalen Brown tuvo que retirarse en el segundo tiempo por molestias. Tyrese Maxey aportó 30 puntos, formando una gran dupla con LeBron.

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La victoria deja a los 76ers y a los Heat con un balance de 2-1 en el Grupo B del Este, igualados con los Cleveland Cavaliers, cuando a los tres equipos les queda un partido por disputar. En un eventual empate, el ganador del grupo se decidirá por diferencia de puntos.

LeBron anotó 14 puntos seguidos para Philadelphia en el segundo cuarto, una racha con la que los 76ers tomaron una ventaja que acabaría siendo definitiva después de que los Heat controlasen el inicio del partido, del 33-36 al 47-41.

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El doble campeón de la NBA en Miami (2012 y 2013) abrió esa racha un 2+1, después encadenó tres triples cada uno desde más lejos que el otro y la cerró con otra bandeja.

La victoria de Philadelphia rompió una racha de siete victorias consecutivas de los Heat, incluyendo rivales del calibre de los Houston Rockets, los Detroit Pistons o los Oklahoma City Thunder.

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El griego Giannis Antetokounmpo terminó el partido con 32 puntos y 14 rebotes, mientras que Davion Mitchell también firmó un doble-doble, con 20 puntos y 10 asistencias. EFE