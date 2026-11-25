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Madrid, 25 nov (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, señaló que tanto Alexander Sorloth, autor del primer tanto en la victoria ante el Viking, como el equipo "necesitaban" que marcase.

"Sorloth y el equipo lo necesitaban. Fue un lindo gol en una bonita jugada que llegó en el momento justo. Lo necesitamos porque es un jugador muy importante para nosotros. Nos ayuda en distintas facetas de los partidos. Ojalá nos siga ayudando porque le necesitamos", explicó en rueda de prensa.

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El entrenador también elogió a Koke: "Es difícil de explicar lo bien que está. Es algo que gusta verlo. Cuando está en el campo el equipo tiene un trato de balón diferente. Es muy difícil verle fallar en un pase, en una salida de balón. Empieza a tener más años y lo vamos gestionando de la mejor manera. Está mejor. Está bien y cuando un futbolista está bien hay que dejarlo jugar. Hoy ha hecho un partido increíble. El mejor regalo que se llevó es el cariño de la gente, que se sintió mucho".

De Julián Alvarez, autor del segundo tanto, dijo que está "feliz" con él. "Es increíble como persona. Lo quiero como futbolista y lo voy a sostener. Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo voy a defender como futbolista", declaró.

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"Más allá de hacer goles, es un jugador con el que no tengo ninguna duda que para llegar a lo que queremos lo necesitamos", añadió.

Igualmente destacó el partido de Hancko: "Es una pieza importante. Puede jugar de lateral o de tercer central. Tiene salida, remate de cabeza, uno contra uno. Es un jugador importante que está creciendo".

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"Fue un partido serio, intenso. En el primer tiempo pudimos irnos con algún gol más. Creo que los chicos interpretaron bien el partido. Fueron a buscar el partido que necesitábamos. Eran tres puntos muy importantes para buscar estar entre los ocho primeros o estar entre los 24", dijo el técnico sobre el encuentro.

Sobre Grimaldo, indicó que "está en un buen momento" y que "tiene poca competencia en el lugar que juega". "No baja el nivel. Está comprometido. Nos está dando mucho. Hay que cuidarlo mucho". EFE.

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