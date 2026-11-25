24/11/2026 El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, considera que la medida más eficaz para aumentar la oferta de viviendas en alquiler son los incentivos fiscales para pequeños propietarios frente a medidas "punitivas" de sus socios de izquierda, que apuestan por incrementar los impuestos.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante una charla con el 'youtuber' Plex, en uno de los nuevos formatos a los que está acudiendo durante esta campaña electoral, ante los comicios generales de este domingo 29 de noviembre.

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"Lo interesante es hacer incentivos fiscales para que a los pequeños propietarios les salga rentable poner su vivienda en alquiler a un precio asequible", ha indicado, señalando que esta posición le separa de sus socios de izquierda "que son más punitivos" y prefieren gravar con impuestos a los propietarios.

Sánchez ha agradecido a su interlocutor que pague sus impuestos en España a pesar de sus elevados ingresos y calcula que a las personas que ganan menos de 11.000 euros al mes reciben más del Estado de Bienestar de lo que pagan vía tributos.

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A todos estos, "pagar impuestos les sale rentable" porque reciben "más de lo que pagan", según ha señalado, poniendo el ejemplo de un tratamiento contra el cáncer, que tiene un coste aproximado de 50.000 euros y está sufragado por la sanidad pública.

Respecto a la propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, Sánchez considera que dentro de unos años la gente pensará que es "una locura" haber dejado plataformas como "Tik Tok" en manos de niños de 10 años. Sánchez lo ha comparado con la costumbre de fumar en los colegios, que hace unas décadas era habitual y ahora sería "impensable".

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