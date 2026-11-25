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Madrid, 25 nov (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido a once jugadores tras la jornada de 15 de LaLiga Hypermotion, entre ellos el futbolista del Andorra Hugo Solozábal, por su expulsión con tarjeta roja directa frente al Leganés.

Por doble amonestación y consiguiente expulsión también se perderán la jornada 16 Alex Marchal (Real Sociedad B), Gorka Carrera (Real Sociedad B) y Cedric Teguia (Ceuta).

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Y cumplirán un partido por acumulación de amonestaciones Alex Serradell (Eldense), Iñaki Rupérez (Real Sociedad B), Christian Carracedo (Córdoba), Izan Gonzalez (Girona), Álex Suárez (UD Las Palmas ), Guillermo Rosas (Sporting de Gijón) y Stefan Dzodic (Almería). EFE