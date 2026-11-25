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Madrid, 25 nov (EFE).- Morten Jensen, entrenador del Viking, admitió este miércoles su satisfacción por el rendimiento y la evolución de su equipo, pese a la derrota por 2-0 en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, y fijó en un “50-50” las opciones de su equipo de avanzar a las eliminatorias de la máxima competición europea.

“Es un poco extraño estar aquí sentado después de una derrota y estar muy, muy contento. Hay varias cosas con las que estamos contentos. Nos parece que estamos evolucionando tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y con la posesión del balón”, afirmó en rueda de prensa.

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“El plan de partido era hacernos con el balón para no recibir demasiados ataques. Fuimos valientes. Es un gran paso adelante en comparación con lo que hicimos con el balón tanto en Stuttgart como en Birmingham. Queremos ganar, pero queremos aprender y creo que aprendimos bastante en este partido”, valoró.

“Es un equipo que tiene más calidad y no puedes permitirte dormirte ni en defensa ni en ataque si quieres ganar. Y más aún fuera de casa. Además tienes que ser implacable en cuanto al número de ocasiones que vas a tener, pero también en defensa tienes que ser un cerrojo”, valoró.

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“Creo que nuestro colectivo es cada vez mejor y eso es una fortaleza", añadió el técnico, que destacó "el hecho de no encajar goles en la segunda parte".

También admitió que el Atlético de Madrid fue “mejor” que el Viking, al que dio un “50” por ciento de posibilidades de pasar a las eliminatorias de la Liga de Campeones, y reveló que Alexander Sorloth entró en el vestuario del conjunto noruego para felicitarles por el encuentro.

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El técnico mantuvo una “conversación breve” con Diego Simeone. “Es un honor competir con entrenadores así, pero no le notamos a tanta gran distancia durante el partido, aunque es muy agradable después del partido. Tuvimos una pequeña charla y fue agradable desearle suerte. Es un ganador agradable y simpático”, indicó.

Su equipo estuvo arropado por 4.000 aficionados en las gradas del Metropolitano. “Es emocionante saber que hay tanta gente que quiere al Viking y hay tantos amigos y familiares que han reservado tiempo y dinero para seguirnos. Espero que sigan apoyándonos cuando vayamos a Nápoles”, explicó. EFE

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