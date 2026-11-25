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Miami (EE.UU.), 25 nov (EFE).- Los Pittsburgh Steelers rescindieron este miércoles el contrato del mariscal de campo Aaron Rodgers, tras un fuerte encontronazo entre el veterano jugador y el entrenador, lo que podría suponer la retirada profesional de una de las principales figuras de la NFL en las dos últimas décadas.

El anuncio, adelantado por la cadena ESPN, se produjo un día después de que Rodgers, de 42 años, afirmara el martes que no seguiría en Pittsburgh tras no haber sido convocado para el partido de este viernes contra los Denver Broncos.

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En una aparición en el pódcast del exjugador y comentarista de televisión Pat McAfee, el 'quarterback' protestó por la decisión de dejarlo al margen y criticó duramente al entrenador de los Steelers, Mike McCarthy, de quien dijo que se quedaba dormido durante algunas reuniones del equipo.

"El miércoles pasado, estábamos en una reunión de 'quarterbacks'. Mike llegó tarde, se sentó y a los diez minutos empezó a roncar. Se despertó solo, haciendo ruido con sus papeles. Todos nos miramos. Cinco minutos después, se oyeron los ronquidos otra vez. Y menos de cinco minutos después, salió de la sala como si nada hubiera pasado", explicó Rodgers.

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También aseguró que McCarthy no había acudido a varias sesiones de entrenamiento y sostuvo que tenía una relación complicada con los jugadores de la defensa.

Horas antes de sus declaraciones en el pódcast, los Steelers habían anunciado en un comunicado que Mason Rudolph sería el titular este viernes y que Rodgers pasaría a la lista de inactivos.

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Rodgers había indicado en verano que este sería su último año en la NFL, por lo que la derrota del pasado domingo ante los Philadelphia Eagles pudo ser su último encuentro en la liga.

El pasador fue seleccionado en 2005 en la primera ronda del 'draft' por los Green Bay Packers, franquicia con la que ganó el Super Bowl en 2011 -precisamente ante los Steelers-. Allí jugó 18 temporadas, antes de fichar por los New York Jets en 2023 y por el conjunto de Pittsburgh en 2025. EFE

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