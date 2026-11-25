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Madrid, 25 nov (EFE).- Las mujeres han vuelto a manifestarse contra todo tipo de violencia machista este 25N en numerosas ciudades españolas, en un ambiente reivindicativo tras un nuevo caso de feminicidio y entre los mensajes de los partidos políticos, afanados por evidenciar quién las defiende mejor a cuatro días de las elecciones.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer has ido una jornada fría en gran parte de España -en Santander la manifestación se ha suspendido por este motivo y se ha reducido a una concentración-, y fría también porque este mismo miércoles se registraba un nuevo caso de violencia machista en Bullas (Murcia), donde se investiga el crimen de una mujer que puede convertirse en la víctima mortal 48 en lo que va de año.

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Así, en la capital murciana cientos de personas se han congregado con pañoletas al cuello con el símbolo feminista y esquelas en las que podía leerse "Verónica, 32 años, asesinada en Bullas". Los asistentes exhibían pancartas con leyendas como "Otra mujer asesinada. ¿Cómo vivir sin ellas?".

Al impacto de este nuevo feminicidio ponía voz una manifestante en Madrid, Concha, quien ve "insoportable" estas cifras. "La única forma de que avancemos es que haya un movimiento social potente", ha dicho a EFE esta mujer que se ha movilizado con amigos y con su marido, quien apostillaba: "No hay mayor cobardía e insulto para un hombre que matar a una mujer".

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Esta frustración también se hacía eco en la manifestación en Badajoz, donde mayores y jóvenes, hombres y mujeres, se han dado cita con una visión muy clara: "salir a la calle para que se nos escuche de una vez", según comentaba la joven Martina Fernández, a la que apostillaba Juani Moreno, varias décadas mayor: "cada vez es peor, y no parece haber solución".

Las organizaciones feministas convocantes por toda España también se han referido a las elecciones del domingo, como por ejemplo, la Comisión 8M de Ibiza, que ha advertido de que "es un momento crucial" por el posible "cambio de escenario político y social" que amenaza algunos de los derechos que se creían consolidados.

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Los derechos que no se reivindican, se pierden. "Ya hemos perdido mucho para poder perder más", ha dicho la portavoz de la coordinadora de Zaragoza, Adela Fuyola.

En este sentido, la coordinadora general de campaña del PSOE, Rebeca Torró, ha llamado a que las mujeres voten el próximo domingo en "defensa propia" y ha reivindicado a su partido como el que defiende sus derechos frente a los que niegan la violencia machista y terminarán arrebatando avances.

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Sin embargo, el diputado del PP Jaime de los Santos ha defendido que su formación luchará contra la violencia machista y ha reprochado al PSOE por "meter miedo" a las mujeres. También ha clamado este diputado contra la "criminalización" de los hombres que atribuye a Sánchez: "los hombres por ser hombres no somos violentos, los hombres por ser hombres no tenemos un maltratador dentro".

Las dos marchas en Madrid han convocado a miles de personas y a una nutrida representación política.

Entre los asistentes a la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, la vicepresidenta Sara Aagesen, el ministro Óscar López, Rebeca Torró y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha caminado tras la pancarta con el lema de los socialistas -'La fuerza de las mujeres'- e incluso ha cogido el micrófono para proclamar: "Se nota, se siente, las mujeres están presentes" y "Un bote, dos botes, machista el que no bote".

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En esta marcha que aboga por la abolición de la prostitución y rechaza la ley trans, reivindicaba también la necesidad de que exista un Ministerio de Igualdad, que PP y Vox no contemplan.

En la movilización de la Comisión 8M, que por el contrario es transinclusiva, se han dado cita las candidatas a los comicios del domingo por Frente Amplio y Podemos, Ada Colau e Irene Montero, respectivamente.

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Cecilia Cienfuegos, de la Comisión 8M, ha reivindicado su protesta "mayoritaria" y "absolutamente abierta", pero en la que también hay unas líneas rojas, y es que "no se admiten violencias contra ninguna mujer", tampoco contra las trans. "Quien considere que no está invitada, tendrá que revisarse por qué y revisar donde están sus alianzas", ha puntualizado.

En Barcelona, 1.800 personas -según la Guardia Urbana- han participado en la marcha convocada por la plataforma Novembre Feminista en la plaza Universitat, y a ella ha asistido el grueso de las entidades feministas y representantes de los principales partidos políticos.

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"Feministas antifascistas contra la violencia machista", "El fascismo no pasará" y "Ni mudas ni cómplices" son algunos de los carteles que se han exhibido en esta marcha, donde las asistentes portaban banderas lilas.

En paralelo, la entidad Feministes de Catalunya, que forma parte de la Coordinadora Movimiento Feminista de Barcelona, ha celebrado junto con Somos Ellas una concentración a parte, en la plaza Sant Jaume, donde se han congregado un centenar de mujeres.

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En Sevilla, la manifestación convocada por la Asamblea Feminista Unitaria ha reunido a unas 4.000 personas, según las organizadoras, con el apoyo de Adelante Andalucía y CC.OO.

A diferencia de Sevilla, Granada, Huelva y Córdoba han sido escenario de manifestaciones unitarias, donde se ha denunciado "las violencias, las nuevas y las viejas".

En las tres capitales de Euskadi se han organizado manifestaciones unitarias, donde el lema común que ha unido a miles de personas que han desafiado a la lluvia ha sido "Frente al fascismo, feminismo. Ez ginen atzera egiteko jaio" ("No nacimos para retroceder"). EFE