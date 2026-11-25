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Madrid, 25 nov (EFE).- La Bolsa española no abrirá sus puertas en 2027 en tres días festivos, lo que supone dos menos que en el año actual 2026 y tres menos que en 2025.

Según el calendario de sesiones para el año 2027 publicado este miércoles por Bolsas y Mercados Españoles (BME), operador de los mercados de renta variable, renta fija y derivados en España, el próximo año solamente serán inhábiles a efectos del funcionamiento de la bolsa el viernes 1 de enero, el viernes 26 de marzo (Viernes Santo) y el 29 de marzo (Lunes de Pascua).

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Al igual que en los últimos años, el viernes, 24 de diciembre, día de Nochebuena, y el viernes 31 de diciembre, Fin de Año, el mercado permanecerá abierto media sesión, hasta las 14 horas.

En 2026, además de los festivos de Año Nuevo, Viernes Santo y Lunes de Pascua, la Bolsa española no abrió el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el viernes 25 de diciembre (Navidad); pero estos dos últimos días tanto el 1 de mayo como el 25 de diciembre caen el próximo año en sábado. EFE

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