Guardar

ELECCIONES DEBATE

Primer debate de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau, con los pactos como protagonistas

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, participan este jueves en su primer debate a cuatro, una cita que se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29N.

El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.

PUBLICIDAD

ELECCIONES GENERALES

El plazo para votar por correo acaba este jueves, día 26

Madrid (EFE).- El plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales del 29N finaliza este jueves para todos los electores que se encuentren en España y que hayan solicitado previamente ejercer su derecho al sufragio por correspondencia.

PUBLICIDAD

Todo ellos, casi 1,1 millones de personas mayores de 18 años, podrán acudir todavía este jueves a las oficinas de Correos en los horarios habituales de apertura y como máximo hasta las 14:00 horas.

INMIGRACIÓN CANARIAS

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) salen en apoyo a El Hierro ante la intensa llegada de cayucos

Madrid (EFE).- Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tienen previsto salir con destino a Canarias a primera hora de este jueves en apoyo a El Hierro ante la intensa llegada de inmigrantes en cayucos.

PUBLICIDAD

Se trata de efectivos que el Ministerio de Defensa prepara para apoyar a El Hierro, como solicitó ayer miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el "desborde" de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.

CEUTA INVESTIGACIÓN

El cónsul en Tetúan declara sobre su visita a Ceuta dos días antes de la entrada masiva

Madrid (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interroga este jueves al cónsul de España en Tetuán con el objetivo de saber si el 28 de julio, cuando cruzó la frontera a Ceuta, advirtió a autoridades españolas de posibles riesgos de una entrada masiva de migrantes o si aportó algún tipo de información.

PUBLICIDAD

Un "episodio singular y potencialmente relevante", a ojos de la magistrada y de la Fiscalía, sobre el que también preguntarán a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y hasta el momento único imputado en la causa, Miguel Ángel Pérez.

GOBIERNO SALARIOS

Diputación Permanente vota la exención de pagar IRPF al salario mínimo

Madrid (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso debate y vota este jueves la convalidación de los decretos leyes entre los que se incluye dejar el salario mínimo exento de pagar IRPF.

PUBLICIDAD

Así mismo se votará los decretos referidos a la subida del sueldo de los empleados públicos un 4,5 por ciento y acabar con el secreto salarial.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el extremo norte peninsular, con nevadas en el Pirineo y viento fuerte

Madrid (EFE).- Este jueves, la inestabilidad continuará en algunas zonas del extremo norte peninsular, con posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental, sin descartar alguna tormenta en Baleares. Se prevén nevadas con acumulados significativos en el Pirineo occidental y rachas muy fuertes de viento en el litoral cantábrico, nordeste peninsular y Baleares.

PUBLICIDAD

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, un sistema de bajas presiones situado sobre Europa mantendrá la situación de inestabilidad en el extremo norte de la península, con precipitaciones ocasionalmente con tormenta, persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, con tendencia a remitir.

EFE

plv